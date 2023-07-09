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Германия хочет отсрочить вступление Украины в НАТО, потому что боится войны с РФ, - Telegraph

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Воскресенье 09 июля 2023 09:58
Германия хочет отсрочить вступление Украины в НАТО, потому что боится войны с РФ, - Telegraph Фото: Германия хочет отсрочить вступление Украины в НАТО, потому что боится войны с РФ (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

На саммите НАТО в Вильнюсе Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в Альянс из-за опасений, что это может привести к войне НАТО с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.

Источник издания в Альянсе сообщил, что Берлин использует ежегодный саммит НАТО в Вильнюсе, чтобы призвать других членов сосредоточиться на гарантиях безопасности, а не на предложениях по членству, чтобы помочь Украине защитить себя в отсутствие вступления.

"Берлин сдержанно относится к перспективе немедленного членства. Ему нужен процесс и время, чтобы разработать гарантии, чтобы фактически заблокировать членство. Берлин не хочет, чтобы Владимир Путин потенциально испытывал статью 5", - заявил источник.

Отметим, что согласно статье 5, нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Украина хочет получить политическое решение о поддержке вступления в Альянс после окончания войны на саммите, который пройдет 11-12 июля. Президент Владимир Зеленский считает, что у страны есть все основания для этого.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов Альянса подтвердят, что Украина присоединится к НАТО.

Кроме того, Украина нуждается в четких гарантиях безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге. Страна хочет получить их на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.

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