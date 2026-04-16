США играют в смертельную игру в прятки с иранскими минами, - Politico

ВМС США получили новое задание в Ормузском проливе: найти и уничтожить иранские морские мины, пока те не парализовали нефтяную торговлю и не углубили энергетический кризис.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico , об этом рассказал американский чиновник, знакомый с ходом текущих операций.

Мины уже в воде

Американская военная разведка считает, что часть иранских мин уже размещена в проливе. Запасы Ирана насчитывают тысячи таких устройств - и хотя американо-израильская кампания их частично истощила, полностью уничтожить арсенал не удалось.

Если бы мина повредила или потопила коммерческое судно, движение нефтяных танкеров через пролив могло бы либо резко замедлиться, либо остановиться совсем.

Более 20 кораблей США в регионе

В Персидском заливе и вокруг него сейчас находится более десятка американских военных кораблей, еще несколько направляются туда.

Главная задача флота - обеспечить морскую блокаду иранских судов, которую ввел президент США Дональд Трамп. В то же время корабли выполняют и противоминную миссию: в поиске задействованы надводные суда, вертолеты и подводные беспилотники.

Вскоре в регион прибудут:

два корабля класса "Авенджер" - USS Chief и USS Pioneer, которые в пятницу вышли из Сингапура;

десантная группа "Боксер" с 2200 морскими пехотинцами на борту, движущаяся через Тихий океан;

три корабля прибрежной зоны из Бахрейна, оснащенные минными комплексами.

Когда все подразделения соберутся, общее количество американских кораблей в регионе превысит 20, а морских пехотинцев в море станет около 5000.

В ВМС сравнивают разминирование пролива со сбором одуванчиков во дворе

"Поиск мин - это как собирать одуванчики в своем дворе, чтобы создать тропу, по которой можно пройтись по двору и не наступить на одуванчик", - пояснил Стивен Уиллс, отставной офицер ВМС из Центра морской стратегии ВМС США.

По его словам, проблема еще и в том, что разминированный участок может быть относительно легко заминирован снова - небольшими иранскими лодками. Это делает миссию постоянной и изнурительной.

Пока что американские корабли не обнаружили ни одной иранской мины. Но коммерческие суда почти исчезли из пролива - операторы действуют осторожно.

Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер в минувшие выходные заявил о начале работы над безопасным маршрутом для судов.

"Сегодня мы начали процесс создания нового прохода, и вскоре мы поделимся этим безопасным путем с морской отраслью, чтобы поощрить свободный поток торговли", - сказал он.

Технологии против мин

Иран использует несколько типов мин:

те, что лежат на дне и срабатывают, когда над ними проходит судно;

привязанные ко дну цепью и плавающие чуть ниже поверхности;

дрейфующие - движущиеся по течению.

Для поиска американцы применяют подводные беспилотники Knifefish и Kingfish. Они сканируют дно с помощью гидролокатора и фиксируют любые аномалии.

Сколько времени займет разминирование

Отставной офицер ВМС Брайан Кларк из Института Гудзона говорит, что очистить маршруты можно за несколько недель, при условии, что мины есть.

"А если они не заминированы, и вы просто хотите построить безопасный проход, через который вы собираетесь проводить корабли, это может занять всего несколько дней", - добавил он.