Германия, Франция и Польша в Париже обсудят помощь Украине

Напомним, что 6 января в Париже состоялась встреча Украины, США и стран "коалиции желающих". Стороны подтвердили единство по устойчивому миру и договорились о дальнейшей поддержке Киева. А Украина, Франция и Великобритания также подписали декларацию о создании совместной координационной группы - фактически, это первый шаг к военному присутствию Запада в Украине после войны.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер дополнительно сообщил, что по всей территории Украины после прекращения огня будут созданы военные хабы. В целом союзники Украины планируют взять на себя реальные обязательные обязательства, которые будут действовать в случае новой агрессии России.

При этом планируется также в дальнейшем на уровне лидеров планируется доработать документы по безопасности с акцентом на гарантиях безопасности и восстановлении Украины, после чего запланированы консультации в США с участием более широкого круга стран.

Добавим, что 7 января в Париже встретятся также представители Украины и США. Как сообщил президент Владимир Зеленский, сегодня в Париже будут обсуждаться самые сложные вопросы в мирном плане. В частности, это территории и Запорожская АЭС.