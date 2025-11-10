В Никополе после атаки россиян загорелся купол храма (фото)

В Никополе Днепропетровской области ночью российские беспилотники нанесли удары по городу. Вспыхнул купол храма, а также были повреждены крыша здания банка и жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Ранее сообщалось, что в результате атак дронов россияне часто пытаются нанести ущерб гражданской инфраструктуре, но благодаря быстрой работе украинских спасательных служб значительная часть потенциальных последствий ликвидируется оперативно.

"Ночью российские войска нанесли удары БпЛА по Синельниковскому району и Никополю. Вспыхнул купол храма и крыша здания банка. В Никополе из-за вражеской атаки загорелся жилой дом", - отметили спасатели.

По информации спасателей, пожары оперативно ликвидировали. Враг ударил по области беспилотниками, нанеся материальный ущерб, но к счастью обошлось без жертв.

Обстрел Украины

Напомним, что российские оккупанты в течение дня 9 ноября несколько раз атаковали Днепропетровскую область. В результате ударов врага разрушена школа, получила ранения женщина.

Кроме этого, вчера утром стало известно, что в Днепре возросло количество пострадавших после массированной атаки России в ночь на 8 ноября.

В городе объявили дни траура, а по всей области были зафиксированы новые удары дронов и артиллерии, повлекшие разрушения и ранения мирных жителей.

Стоит добавить, что в ночь на 10 ноября Россия атаковала Украину ракетами различных типов. Также враг выпустил 67 дронов, из которых около 40 - это "Шахеды".

Подробнее о том, как ПВО отразила очередную атаку РФ, можно узнать в материале РБК-Украина.