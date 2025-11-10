ua en ru
В Никополе после атаки россиян загорелся купол храма (фото)

Никополь, Понедельник 10 ноября 2025 10:48
UA EN RU
В Никополе после атаки россиян загорелся купол храма (фото) Фото: россияне атаковали Никополь (facebook.com DSNSKHARKIV)
Автор: Карина Левицкая

В Никополе Днепропетровской области ночью российские беспилотники нанесли удары по городу. Вспыхнул купол храма, а также были повреждены крыша здания банка и жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

По информации спасателей, пожары оперативно ликвидировали. Враг ударил по области беспилотниками, нанеся материальный ущерб, но к счастью обошлось без жертв.

"Ночью российские войска нанесли удары БпЛА по Синельниковскому району и Никополю. Вспыхнул купол храма и крыша здания банка. В Никополе из-за вражеской атаки загорелся жилой дом", - отметили спасатели.

Ранее сообщалось, что в результате атак дронов россияне часто пытаются нанести ущерб гражданской инфраструктуре, но благодаря быстрой работе украинских спасательных служб значительная часть потенциальных последствий ликвидируется оперативно.

Обстрел Украины

Напомним, что российские оккупанты в течение дня 9 ноября несколько раз атаковали Днепропетровскую область. В результате ударов врага разрушена школа, получила ранения женщина.

Кроме этого, вчера утром стало известно, что в Днепре возросло количество пострадавших после массированной атаки России в ночь на 8 ноября.

В городе объявили дни траура, а по всей области были зафиксированы новые удары дронов и артиллерии, повлекшие разрушения и ранения мирных жителей.

Стоит добавить, что в ночь на 10 ноября Россия атаковала Украину ракетами различных типов. Также враг выпустил 67 дронов, из которых около 40 - это "Шахеды".

Подробнее о том, как ПВО отразила очередную атаку РФ, можно узнать в материале РБК-Украина.

