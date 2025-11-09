ua en ru
Вс, 09 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне разрушили КАБом школу на Днепропетровщине и ранили женщину

Украина, Воскресенье 09 ноября 2025 20:38
UA EN RU
Россияне разрушили КАБом школу на Днепропетровщине и ранили женщину Фото: россияне изуродовали несколько частных домов (Днепропетровская ОГА)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты в течение дня 9 ноября несколько раз атаковали Днепропетровскую область. В результате ударов врага разрушена школа, получила ранения женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и исполняющего обязанности руководителя Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко.

В частности в ГСЧС сообщили, что россияне обстреливали днем Никопольский и Синельниковский районы. Было разрушено учебное заведение, ранения получила женщина 1942 года рождения.

"Спасатели оказали ей домедицинскую помощь, эвакуировали из опасной зоны и передали медикам. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автозаправка", - сказано в сообщении.

Гайваненко сообщил, что Никополь и Червоногригорьевская громада Никопольского района были под обстрелами из артиллерии и ударами FPV-дронов. Оккупанты ранили 83-летнюю женщину. Также разрушено хозяйственное сооружение, повреждены пять частных домов и автомобильная заправка.

"Покровскую громаду Синельниковщины россияне атаковали КАБами. Разбито учебное заведение. В ПвК сообщили о сбитии вражеского беспилотника", - отметил и.о. председателя ОГА.

Фото: Днепровская ОГА, ГСЧС Днепропетровщины

Отметим, что утром 9 ноября стало известно, что в Днепре возросло количество пострадавших после массированной атаки России в ночь на 8 ноября. Город объявил дни траура, а по всей области были зафиксированы новые удары дронов и артиллерии, повлекшие разрушения и ранения мирных жителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Днепропетровская область
Новости
Зеленский: россияне увеличили свою ударную силу за счет баллистики
Зеленский: россияне увеличили свою ударную силу за счет баллистики
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины