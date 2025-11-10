"Кинжалы", "Шахеды" и не только: как ПВО отразила очередную атаку РФ
В ночь на 10 ноября Россия атаковала Украину ракетами различных типов. Также враг выпустил 67 дронов, из которых около 40 - это "Шахеды".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
По данным военных, противник выпустил:
-
две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области,
-
пять зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Курской области,
-
а также 67 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и других типов с направлений Курск, Миллерово, Орел, Брянск (РФ), а также из Гвардейского (временно оккупированный Крым).
Как уточняется, около 40 запущенных дронов составляли Shahed.
Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы, систем беспилотных аппаратов и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:30 силы ПВО сбили или подавили 52 вражеских беспилотника типа Shahed, Гербера и других моделей в восточных, южных и центральных областях Украины.
"Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 9 локациях. Информация о ракетах уточняется. Данные о падении/попадании не поступали", - говорится в сообщении.
Удар РФ по энергетике
Напомним, в ночь на 8 ноября Россия снова массированно атаковала Украину. По энергетической инфраструктуре страны запускали ракеты и дроны, что повлекло аварийные отключения электроснабжения в ряде регионов.
В Киеве дважды вводили экстренные отключения, Кременчуг остался полностью без света. Харьков вечером также подвергся блэкауту, а метро в городе не работало уже второй день подряд.
В результате массированной атаки сегодня, 10 ноября, по Киеву и большинству областей Украины будут действовать расширенные графики отключений света.
Ограничения продлятся в течение суток и могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Какие графики по областям - читайте в материале РБК-Украина.