"Кинжалы", "Шахеды" и не только: как ПВО отразила очередную атаку РФ

Понедельник 10 ноября 2025 09:56
"Кинжалы", "Шахеды" и не только: как ПВО отразила очередную атаку РФ Иллюстративное фото: Россия атаковала Украину ракетами и дронами (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 10 ноября Россия атаковала Украину ракетами различных типов. Также враг выпустил 67 дронов, из которых около 40 - это "Шахеды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, противник выпустил:

  • две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области,

  • пять зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Курской области,

  • а также 67 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и других типов с направлений Курск, Миллерово, Орел, Брянск (РФ), а также из Гвардейского (временно оккупированный Крым).

Как уточняется, около 40 запущенных дронов составляли Shahed.

Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы, систем беспилотных аппаратов и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 силы ПВО сбили или подавили 52 вражеских беспилотника типа Shahed, Гербера и других моделей в восточных, южных и центральных областях Украины.

"Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 9 локациях. Информация о ракетах уточняется. Данные о падении/попадании не поступали", - говорится в сообщении.

&quot;Кинжалы&quot;, &quot;Шахеды&quot; и не только: как ПВО отразила очередную атаку РФ

Удар РФ по энергетике

Напомним, в ночь на 8 ноября Россия снова массированно атаковала Украину. По энергетической инфраструктуре страны запускали ракеты и дроны, что повлекло аварийные отключения электроснабжения в ряде регионов.

В Киеве дважды вводили экстренные отключения, Кременчуг остался полностью без света. Харьков вечером также подвергся блэкауту, а метро в городе не работало уже второй день подряд.

В результате массированной атаки сегодня, 10 ноября, по Киеву и большинству областей Украины будут действовать расширенные графики отключений света.

Ограничения продлятся в течение суток и могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Какие графики по областям - читайте в материале РБК-Украина.

