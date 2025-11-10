"Кинжалы", "Шахеды" и не только: как ПВО отразила очередную атаку РФ

В ночь на 10 ноября Россия атаковала Украину ракетами различных типов. Также враг выпустил 67 дронов, из которых около 40 - это "Шахеды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, противник выпустил: две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области,

пять зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Курской области,

а также 67 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и других типов с направлений Курск, Миллерово, Орел, Брянск (РФ), а также из Гвардейского (временно оккупированный Крым). Как уточняется, около 40 запущенных дронов составляли Shahed. Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы, систем беспилотных аппаратов и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 09:30 силы ПВО сбили или подавили 52 вражеских беспилотника типа Shahed, Гербера и других моделей в восточных, южных и центральных областях Украины. "Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 9 локациях. Информация о ракетах уточняется. Данные о падении/попадании не поступали", - говорится в сообщении.