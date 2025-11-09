В Днепре возросло количество пострадавших после вчерашней атаки

В Днепре возросло количество пострадавших после массированной атаки России в ночь на 8 ноября. Город объявил дни траура, а по всей области зафиксированы новые удары дронов и артиллерии, повлекшие разрушения и ранения мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы Днепропетровской областной военной администрации Владислава Гайваненко.

"Сегодня и завтра Днепр в трауре. В память о людях, погибших в результате атаки накануне. Соболезнования родным и близким", - сообщил он. В то же время, по данным Гайваненко, в городе до 13 возросло количество пострадавших.