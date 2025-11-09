ua en ru
В Днепре возросло количество пострадавших после вчерашней атаки

Днепр, Воскресенье 09 ноября 2025 08:31
В Днепре возросло количество пострадавших после вчерашней атаки Фото: количество пострадавших в Днепре возросло (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Карина Левицкая

В Днепре возросло количество пострадавших после массированной атаки России в ночь на 8 ноября. Город объявил дни траура, а по всей области зафиксированы новые удары дронов и артиллерии, повлекшие разрушения и ранения мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы Днепропетровской областной военной администрации Владислава Гайваненко.

"Сегодня и завтра Днепр в трауре. В память о людях, погибших в результате атаки накануне. Соболезнования родным и близким", - сообщил он.

В то же время, по данным Гайваненко, в городе до 13 возросло количество пострадавших.

Обстрел Украины

Напомним, что в ночь на 8 ноября 2025 года Украина подверглась масштабной атаке со стороны России. Враг применил ракеты и беспилотники, чтобы нанести удар по энергетической инфраструктуре страны.

Это повлекло аварийные отключения электроэнергии в нескольких областях и значительные перебои в работе критически важных объектов.

Все что известно о комбинированной атаке врага, можно узнать в материале РБК-Украина.

Отдельно стоит отметить, что массированная атака России оставила без света Кременчуг.

А поезда "Укрзализныци" из-за вражеских ударов вынуждены были продолжить движение с задержками. Подробнее об этом в отдельном материале.

