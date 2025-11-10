ua en ru
У Нікополі після атаки росіян спалахнув купол храму (фото)

Нікополь, Понеділок 10 листопада 2025 10:48
У Нікополі після атаки росіян спалахнув купол храму (фото) Фото: росіяни атакували Нікополь (facebook.com DSNSKHARKIV)
Автор: Каріна Левицька

У Нікополі на Дніпропетровщині вночі російські безпілотники завдали ударів по місту. Спалахнув купол храму, а також були пошкоджені дах будівлі банку та житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

За інформацією рятувальників, пожежі оперативно ліквідували. Ворог вдарив по області безпілотниками, завдавши матеріальних збитків, але на щастя обійшлося без жертв.

"Вночі російські війська завдали ударів БпЛА по Синельниківському району та Нікополю. Спалахнув купол храму та дах будівлі банку. У Нікополі через ворожу атаку зайнявся житловий будинок", - зазначили рятувальники.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атак дронів росіяни часто намагаються завдати шкоди цивільній інфраструктурі, але завдяки швидкій роботі українських рятувальних служб значна частина потенційних наслідків ліквідовується оперативно.

Обстріл України

Нагадаємо, що російські окупанти впродовж дня 9 листопада кілька разів атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ударів ворога зруйновано школу, отримала поранення жінка.

Окрім цього, вчора зранку стало відомо, що у Дніпрі зросла кількість потерпілих після масованої атаки Росії в ніч на 8 листопада.

В місті оголосили дні жалоби, а по всій області були зафіксовані нові удари дронів та артилерії, що спричинили руйнування й поранення мирних жителів.

Варто додати, що в ніч на 10 листопада Росія атакувала Україну ракетами різних типів. Також ворог випустив 67 дронів, з яких близько 40 - це "Шахеди".

Детальніше про те, як ППО відбила чергову атаку РФ, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

