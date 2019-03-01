В Миколаївській обл. зареєстрували 87 повідомлень про порушення виборчого законодавства

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На розгляд суду поліцейські направили 30 адмінпротоколів

В Миколаївській області правоохоронці зареєстрували 87 повідомлень про можливі порушення законодавства про вибори президента України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції області.

Як зазначається, повідомлення стосувались розміщення агітаційної продукції без вихідних даних та у заборонених законом місцях, а також нібито незаконної агітації й можливого підкупу виборців.

"Вся отримана поліцейськими інформація ретельно перевіряється. За результатами проведених перевірок із 87 повідомлень 56 - не знайшли свого підтвердження, один факт наразі перевіряється", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості внесені по двом кримінальним правопорушенням - за ч. 1 ст. 259 КК України (Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, Первомайський ВП) за ч. 2 ст. 160 КК - 1 (Пропозиція, обіцянка або надання виборцю неправомірної вигоди за вчинення або не вчинення будь-яких дій, пов’язаних з реалізацією ним свого виборчого права, Центральний ВП).

"На розгляд суду поліцейські направили 30 адмінпротоколів", - додали у відомстві.

РБК-Україна писало, що в Україні за добу, 27 лютого, поліція відкрила чотири кримінальних провадження, пов'язаних з виборчим процесом.

Нагадаємо, у Тернопільській області поліція зареєструвала 60 повідомлень про порушення законодавства на виборах президента України.