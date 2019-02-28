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Поліція за добу відкрила 4 кримінальні справи за порушення виборчої кампанії

Новини » Вибори 2019    28.02.2019 - 18:37
Поліція за добу відкрила 4 кримінальні справи за порушення виборчої кампанії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього з початку передвиборчої кампанії в поліцію надійшло 1991 повідомлення про порушення

В Україні за добу, 27 лютого, поліція відкрила чотири кримінальних виробництва, пов'язаних з виборчим процесом під час выборів-2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Всього з початку передвиборчої кампанії в поліцію надійшло 1991 повідомлення про порушення. Поліцейські відкрили 100 кримінальних проваджень. Крім того, правоохоронці склали 435 адміністративних протоколів за фактами порушень у виборчій сфері.

Всього за минулу добу на території держави зареєстровано 63 повідомлення про події, пов'язані з виборами. А з початку передвиборчої кампанії зафіксовано 1991 повідомлення.

В основному такі повідомлення пов'язані з незаконною агітацією - 1194 факти, підкупом виборців - 155 і хуліганством - 55. Найбільше повідомлень надійшло в Києві, Дніпропетровській, Київській і Донецькій областях.

Нагадаємо, в Україні напередодні президентських виборів 2019 запустили інформаційно-аналітичну систему "Вибори-2019" для фіксації порушень.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція відкрила кілька справ щодо підкупу виборців в інтересах Петра Порошенка.

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