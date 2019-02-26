У Тернопільській обл. зареєстровано 60 повідомлень про порушення виборчого законодавства

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, надходили звернення про можливий підкуп виборців

У Тернопільській області поліція зареєструвала 60 повідомлень про порушення законодавства на виборах президента України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції області.

Як повідомляється, станом на 26 лютого на території області зареєстровано 60 заяв, пов’язаних із виборчою кампанією.

"За результатами перевірки поліцейські склали 20 адміністративних протоколів та відкрили одне кримінальне провадження. Більша частина повідомлень - це порушення щодо розміщення виборчої агітації, а саме неналежного зазначення вихідних даних та реквізитів на білбордах. По деяким з них суд вже виніс рішення та притягнув винних осіб до відповідальності. Інша частина повідомлень - неналежне розташування агітаційних палаток", - йдеться у повідомленні.

Надходили до поліцейських звернення про можливий підкуп виборців. У ході перевірок інформація не підтвердилася. Незнайомка телефонувала до людей й пропонувала грошову винагороду за голос.

"Перевіривши мобільний номер, нам вдалося встановити, що за малий проміжок часу з цього номеру було здійснено близько 9 тисяч телефонних дзвінків по всій Україні з подібною пропозицією", - додали у відомстві.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області поліція зареєстрували 43 повідомлення про порушення законодавства на виборах президента України і відкрила кримінальне провадження.

У Вінницькій області співробітники Національної поліції зафіксували 79 повідомлень щодо порушень виборчого законодавства.