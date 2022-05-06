Путін на параді 9 травня пошле заходу попередження про "судний день", - Reuters
Президент РФ Володимир Путін пошле заходу попередження про "судний день". Зробити це глава Кремля планує під час військового параду на Красній площі в Москві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Путін направить заходу попередження про "судний день", коли очолить у понеділок урочистості з нагоди 77-ї річниці Перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною", - зазначає видання.
Підкреслюється, що в Головному військовому параді Росії буде продемонстрована "величезна вогнева міць", в той час, як російська армія воює в Україні. У повітряній частині параду візьмуть участь надзвукові винищувачі, стратегічні бомбардувальники Ту-160.
Крім того, вперше з 2010 року, в параді братиме участь командний літак Іл-80 "судного дня". Повітряне судно використовується для перевезення вищого керівництва Росії в разі ядерної війни.
В цьому випадку Іл-80 повинен стати пересувним командним центром президента Росії. Літак напханий технологіями, але конкретні деталі є російською державною таємницею.
Нагадаємо, в коментарі РБК-Україна військовий експерт Михайло Жирохов сказав, що Путін може відправити війська з параду прямо в Україну.
Зазначимо, вище керівництво Росії неодноразово згадувало про ядерну зброю. Напередодні спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що Москва завдасть ядерного удару тільки в якості відповіді. Раніше аналогічну заяву зробили в Міністерстві закордонних справ РФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.