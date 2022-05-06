Путін на параді 9 травня пошле заходу попередження про "судний день", - Reuters

Президент РФ Володимир Путін пошле заходу попередження про "судний день". Зробити це глава Кремля планує під час військового параду на Красній площі в Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Путін направить заходу попередження про "судний день", коли очолить у понеділок урочистості з нагоди 77-ї річниці Перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною", - зазначає видання.

Підкреслюється, що в Головному військовому параді Росії буде продемонстрована "величезна вогнева міць", в той час, як російська армія воює в Україні. У повітряній частині параду візьмуть участь надзвукові винищувачі, стратегічні бомбардувальники Ту-160.

Крім того, вперше з 2010 року, в параді братиме участь командний літак Іл-80 "судного дня". Повітряне судно використовується для перевезення вищого керівництва Росії в разі ядерної війни.

В цьому випадку Іл-80 повинен стати пересувним командним центром президента Росії. Літак напханий технологіями, але конкретні деталі є російською державною таємницею.