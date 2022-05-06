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Путін на параді 9 травня пошле заходу попередження про "судний день", - Reuters

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Вашингтон, П'ятниця 06 травня 2022 18:26
Путін на параді 9 травня пошле заходу попередження про "судний день", - Reuters Фото: Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент РФ Володимир Путін пошле заходу попередження про "судний день". Зробити це глава Кремля планує під час військового параду на Красній площі в Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Путін направить заходу попередження про "судний день", коли очолить у понеділок урочистості з нагоди 77-ї річниці Перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною", - зазначає видання.

Підкреслюється, що в Головному військовому параді Росії буде продемонстрована "величезна вогнева міць", в той час, як російська армія воює в Україні. У повітряній частині параду візьмуть участь надзвукові винищувачі, стратегічні бомбардувальники Ту-160.

Крім того, вперше з 2010 року, в параді братиме участь командний літак Іл-80 "судного дня". Повітряне судно використовується для перевезення вищого керівництва Росії в разі ядерної війни.

В цьому випадку Іл-80 повинен стати пересувним командним центром президента Росії. Літак напханий технологіями, але конкретні деталі є російською державною таємницею.

Нагадаємо, в коментарі РБК-Україна військовий експерт Михайло Жирохов сказав, що Путін може відправити війська з параду прямо в Україну.

Зазначимо, вище керівництво Росії неодноразово згадувало про ядерну зброю. Напередодні спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що Москва завдасть ядерного удару тільки в якості відповіді. Раніше аналогічну заяву зробили в Міністерстві закордонних справ РФ.

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