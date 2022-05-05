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Експерт не виключає провокацій РФ до 9 травня в Угорщині, Придністров'ї та Молдові

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Четвер 05 травня 2022 11:20
Експерт не виключає провокацій РФ до 9 травня в Угорщині, Придністров'ї та Молдові Фото: російські військові (GettyImages)
Автор: Микола Сунгуровський, директор військових програм Центру Разумкова

До 9 травня командування російської армії кидатиме війська на штурми і наступальні дії для того, щоб захопити якомога більше української території. Ймовірно, до 9 травня або на 9 травня вони продовжать обстріли наших міст. Крім того, можливі провокації на Заході, а саме – в Придністров'ї, в Угорщині та Молдові.

Про це з коментарі РБК-Україна розповів директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

Одна з версій того, що Росія може зробити в Молдові - це не масштабний наступ, а повторення гібридного сценарію за типом "нас там немає". Коли умовний "Стрільців" очолив рейд спецпризначенців і вони спробують проникнути на територію Молдови. Вони можуть спробувати потрапити туди якимось обхідним шляхом - не обов'язково літаками, як цивільні. Насправді, у Росії був час для того, щоб накопичити такий диверсійний потенціал.

Але я не думаю, що для самої Росії це увінчається успіхом. Структури безпеки Молдови, сподіваюся, до цього готові і не допустять такий сценарій, який Кремль виконав в 2014 році в Україні.

Що стосується сценаріїв про оголошення відкритої війни Україні та мобілізації - таке ймовірно. Але це істотно не змінить ситуацію для нас-це може ситуацію всередині самої РФ. Вони не зберуть таку кількість живої сили, щоб задавити Україну, навіть за умови загальної мобілізації.

Тим більше, що Україна матиме набагато більше озброєння, яке вже почало надходити в країну. Це буде не та країна, яка була ще на 24 лютого. Хоча навіть те положення і оснащення нашої армії вони не зуміли адекватно оцінити. А зараз ми тільки нарощуємо наші потужності.

Зараз керівництво Росії в розпачі. Вони не знають, що робити і як виправдовувати свої дії і втрати. Я б хотів сподіватися, що там у верхівці почнуться активні рухи з тим, щоб усунути Путіна від влади. Такі рухи там вже почалися. Там можливі бунти і перевороти знизу доверху. Але проблема Росії в тому, що там немає організуючої сили – немає тієї структури, яка могла б очолити і повести ці протести в потрібне русло.

Єдина структура, здатна це зробити, і яка тримає це на контролі - це ФСБ. Проте якщо їм вдасться влаштувати свій "палацовий переворот" , то в кращому випадку на виході ми отримаємо "Росію-2" під керівництвом ставленика ФСБ. Наскільки це буде краще для РФ - рівно настільки, наскільки керівництво цієї спецслужби реалістично оцінює ситуацію, що склалася: і по лінії Росія - Україна, і по лінії Росія - Захід.

Микола Сунгуровський для РБК-Україна

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