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Подоляк про "парад полонених" у Маріуполі: це насмішка РФ над Женевською конвенцією

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Київ, П'ятниця 06 травня 2022 09:57
Подоляк про "парад полонених" у Маріуполі: це насмішка РФ над Женевською конвенцією Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua
Автор: Сергей Новиков

Запланований в окупованому Маріуполі так званий парад українських військовополонених є порушенням Женевської конвенції. В Офісі президента мають намір фіксувати кожного, хто займається катуванням полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Зокрема, він провів аналогію з "парадом полонених" 24 серпня 2014 року в окупованому Донецьку, коли українських бійців провели вулицями, закидаючи сміттям.

"Через 8 років Кремль вирішив повторити "спектакль" 9 травня в Маріуполі. Для цього крім військовополонених планують переодягати у форму цивільних. Це демонстративна насмішка з боку Росії над Женевською конвенцією", - зазначив Подоляк.

За його словами, українська сторона фіксуватиме кожного, хто займається приниженням і катуванням полонених.

"Зараз Книга катів оновлюється, але одного разу імена з неї почнуть викреслюватися. Ці злочини без терміну давності", - додав він.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявляли, що окупанти хочуть провести "парад полонених" у Донецьку та Маріуполі і що це є військовим злочином.

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Маріуполь Офіс президента
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