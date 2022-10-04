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Гендиректор Запорожской АЭС больше не будет занимать свой пост, - МАГАТЭ

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Украина, Вторник 04 октября 2022 21:59
Гендиректор Запорожской АЭС больше не будет занимать свой пост, - МАГАТЭ Фото: директор ЗАЭС Игорь Мурашов (energoatom com ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Генеральный директор Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов больше не будет занимать свой пост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МАГАТЭ.

"Сейчас господин Мурашов вместе с семьей и не будет работать на ЗАЭС. Кто его заменит, неизвестно", - заявили в МАГАТЭ.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси приветствовал вчерашнее освобождение генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.

"Гросси поддерживал постоянную связь со всеми соответствующими органами, чтобы способствовать его освобождению", - добавили в сообщении.

Также стало известно, что Гросси поедет в Киев, а затем в Москву, чтобы продлить консультации по согласованию и скорейшему внедрению защитной зоны ядерной безопасности и безопасности вокруг ЗАЭС.

Напомним, в субботу, 1 октября, стало известно, что генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем . Оккупанты остановили автомобиль, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

После этого МАГАТЭ заявило о том, что оно получило информацию о "временном задержании" Мурашова .

При этом в агентстве отмечали, что похищение Мурашова напрямую влияет на ядерную безопасность ЗАЭС .

Позже стало известно, что директор Запорожской АЭС был освобожден из российского плена.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ
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