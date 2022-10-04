Гендиректор Запорожской АЭС больше не будет занимать свой пост, - МАГАТЭ

Генеральный директор Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов больше не будет занимать свой пост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МАГАТЭ.

"Сейчас господин Мурашов вместе с семьей и не будет работать на ЗАЭС. Кто его заменит, неизвестно", - заявили в МАГАТЭ.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси приветствовал вчерашнее освобождение генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.

"Гросси поддерживал постоянную связь со всеми соответствующими органами, чтобы способствовать его освобождению", - добавили в сообщении.

Также стало известно, что Гросси поедет в Киев, а затем в Москву, чтобы продлить консультации по согласованию и скорейшему внедрению защитной зоны ядерной безопасности и безопасности вокруг ЗАЭС.