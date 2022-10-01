МАГАТЭ отыскало директора Запорожской АЭС и надеется на скорое "решение вопроса"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МАГАТЭ.

"После получения информации о задержании Игоря Мурашова, генерального директора Запорожской атомной электростанции, МАГАТЭ связалось с соответствующими органами и было уведомлено, что Мурашов временно задержан", - говорится в сообщении.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство, согласно своему мандату по ядерной безопасности, активно искало разъяснения и надеется на быстрое и удовлетворительное решение этого вопроса.