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Чехія засудила застосування сили проти ВМС України

Новини » Політика    26.11.2018 - 16:46
Чехія засудила застосування сили проти ВМС України
Фото: прапор Чехії (flickr.com/superciliousness)

Чехія закликає РФ звільнити українських моряків

Чехія занепокоєна російською агресією в анексованому Криму і засуджує застосування сили проти військово-морських сил України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу чеського міністерства.

У МЗС закликали забезпечити вільний доступ до Азовського моря, повагу територіальної цілісності і суверенітету України. Також Чехія закликає РФ звільнити українських моряків.

"Ми розглядаємо блокаду вільного судноплавства через Керченську протоку Російською Федерацією як грубе порушення міжнародного права", - заявили у МЗС Чехії.

Відзначимо, Франція стурбована агресією Росії в Азовському морі та вимагає негайного звільнення українських моряків та захоплених катерів ВМС Збройних сил України.

Додамо, посли країн-членів Європейського Союзу ймовірно сьогодні або завтра обговорять ситуацію в Азовському морі та Керченській протоці.

Також президент України Петро Порошенко і генсек НАТО Єнс Столтенберг домовилися терміново скликати надзвичайне засідання Комісії Україна-НАТО через дії РФ в Азовському морі.

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