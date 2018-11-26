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Франція вимагає від РФ негайно звільнити українських моряків

Новини » Політика    26.11.2018 - 15:58
Франція вимагає від РФ негайно звільнити українських моряків
Фото: прапор Франції (pixabay.com)

У Франції впевнені, ніщо не виправдовує застосування з боку російської сторони військової сили

Франція стурбована агресією Росії в Азовському морі та вимагає негайного звільнення українських моряків та захоплених катерів ВМС Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства закордонних справ Франції.

"Ми вимагаємо від Росії якнайшвидше звільнити українських моряків і повернути захоплені кораблі", - наголошується у заяві.

Париж висловив глибоке занепокоєння "серйозним морським інцидентом", що стався напередодні між Росією та Україною у Керченській протоці. У Франції впевнені, ніщо не виправдовує застосування з боку російської сторони військової сили.

"Ця ситуація є прямим наслідком анексії Криму Росією в березні 2014 року в порушення міжнародного права", - йдеться у заяві.

Франція підтвердила відданість підтримці суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів та закликала Росію і Україну дотримуватися максимальної стриманості та запобігати ескалації.

"Ми закликаємо Росію поважати свободу проходу в Керченській протоці та навігацію в акваторії Азовського моря", - заявило МЗС Франції.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко в понеділок, 26 листопада, вніс до парламенту проект закону про введення воєнного стану в Україні.

 

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