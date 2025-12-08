ua en ru
Нидерланды выделят Украине еще 700 млн евро: куда направят средства

Понедельник 08 декабря 2025 13:27
Нидерланды выделят Украине еще 700 млн евро: куда направят средства Фото: министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Веел (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Правительство Нидерландов выделяет дополнительные 700 миллионов евро для Украины. Средства направят на военную поддержку Украины на следующий 2026 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Нидерланды выделят еще 700 миллионов евро (815 миллионов долларов) на военную поддержку Украины в первом квартале 2026 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ранее правительство пообещало выделить 3,5 млрд евро на поддержку в следующем году, но значительная часть этих средств уже была потрачена в этом году.

Тем временем министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Веель подтвердил выделение средств для Украины.

"Нидерланды оказывают Украине значительную поддержку с начала масштабного вторжения России. Правительство сейчас выделяет дополнительные 700 миллионов евро в ускоренном темпе, что позволит продолжить поставки военной техники в начале 2026 года", - заявил дипломат.

Помощь Украине от Нидерландов

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Нидерланды активно поддерживают Киев, поставляя оружие и военное оборудование для противодействия агрессору.

4 декабря страна объявила о выделении 35 млн евро через программу НАТО UCAP (Ukraine Comprehensive Assistance Package) на медицинские материалы, оборудование и другую практическую помощь для украинских войск в зимний период.

Кроме того, Нидерланды выделят дополнительные 250 млн евро в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) для закупки оружия в США и передачи его Украине.

В конце октября в Нидерландах объявляли о выделении 25 млн евро на оборудование, аварийные ремонты и закупку газа для страны.

Нидерланды также поддерживают создание Специального трибунала по преступлению агрессии России.

Всего с начала вторжения РФ в Украину Нидерланды предоставили 13,5 млрд евро военной помощи и около 3,5 млрд евро другой поддержки.

