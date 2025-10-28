ua en ru
Нидерланды объявили о новом пакете помощи Украине: куда пойдут средства

Украина, Вторник 28 октября 2025 16:42
Нидерланды объявили о новом пакете помощи Украине: куда пойдут средства Фото: министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Веел (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Нидерланды выделят новый финансовый пакет помощи для Украины. Он будет направлен на восстановление энергетической инфраструктуры страны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом во время своего визита в Киев сообщил министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Веел в Twitter.

По его словам, Нидерланды направят 25 миллионов евро на оборудование, аварийные ремонты и закупку газа для Украины. Также он отметил, что сильное давление на Россию является жизненно важным.

Веел объявил, что Нидерланды будут принимать начальные этапы создания Специального трибунала по преступлению агрессии России.

"Мы должны обеспечить, чтобы военные преступления России не остались безнаказанными", - добавил глава МИД Нидерландов.

Что говорят в МИД Украины

В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал своему коллеге о ситуации на поле боя и последствиях очередных российских атак по украинской энергетической инфраструктуре. Сибига также озвучил перечень актуальных потребностей Украины для укрепления ПВО и стабилизации энергетического сектора накануне зимнего периода.

"Мы высоко ценим поддержку Нидерландов, в частности военную помощь на сумму более 13 миллиардов евро. Нидерланды также стали первой страной, которая сделала вклад в 500 миллионов евро в рамках инициативы PURL. Спасибо за этот решительный шаг и ваше лидерство", - отметил Андрей Сибига.

По данным МИД, был подписан Меморандум о совместном производстве беспилотников на сумму 200 миллионов евро.

Кроме этого министры обсудили привлечение России к ответственности за преступление агрессии против Украины и военные преступления.

"Высоко ценю лидерство Нидерландов и лично моего коллеги в продвижении создания Специального трибунала по преступлению агрессии и поддержку международного компенсационного механизма", - подчеркнул Сибига.

Во время встречи стороны также обсудили европейскую интеграцию Украины. Заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил Нидерланды за неизменную поддержку на пути к вступлению в ЕС, подчеркнув, что этот процесс является залогом мира и стабильности на континенте.

Министры договорились о дальнейших совместных мирных шагах, подчеркнув, что завершение войны возможно только благодаря единству и силе.

"Усиление Украины, увеличение давления на агрессора и повышение цены войны - это путь к справедливому миру", - отметил Сибига

Напомним, сегодня в Киев с визитом прибыл министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Веел. Он подчеркнул, что его страна и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе с РФ.

