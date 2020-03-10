У Нідерландах стартував другий день судового засідання у справі MH17

Фото: катастрофа MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Сьогодні сторони обвинувачення та захисту зможуть детальніше розповісти про поточний стан розслідування

Стартував другий день судового засідання у Гаазькому окружному суді у справі про катастрофу пасажирського літака MH17. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Сьогодні сторони обвинувачення та захисту зможуть детальніше розповісти про поточний стан розслідування.

РБК-Україна писало, що вчора був перший день судового засідання.

Раніше нідерландський прокурор Вард Фердінандуссе заявив, що фізична відсутність обвинувачених в залі суду або їх відмова брати участь в судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

Головуючий суддя у справі МН17 Хендрік Стейнхаюс заявив, що жоден з обвинувачених не з'явився в суд. Суддя Стейнхаюс оголосив, що в разі, якщо обвинувачені не прибудуть до суду, тоді процес буде проходити in absentia, тобто в їх відсутність. Підозрюваними у справі проходять Сергій Дубинський, Ігор Гиркин і Олег Пулатов, а також громадянин України Леонід Харченко.

Українська делегація на суді представлена заступником генпрокурора Гюндузом Мамедовим, одним із заступників голови СБУ, послом України в Нідерландах Всеволодим Ченцовим та заступником директора департаменту МЗС України з міжнародним правом Оксаною Золотарьовою.