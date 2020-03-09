Суд по справі МН17: жоден зі звинувачуваних не прибув

Ілюстративне фото (twitter.com/UkrEmbLondon)

Підозрюваними по справі проходять четверо людей

Головуючий суддя по справі МН17 Хендрік Стейнхаюс заявив, що жоден зі звинувачуваних не прибув до суду. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна, який присутній на засіданні.

Підозрюваними по справі проходять Сергій Дубинський, Ігор Гіркін та Олег Пулатов, а також громадянин України Леонід Харченко. Як зазначається, будуть присутніми тільки адвокати підполковника ВДВ Олега Пулатова.

Також суддя Стейнхаюс оголосив, що в разі, якщо обвинувачені не прибудуть до суду, тоді процес буде проходити in absentia, тобто в їх відсутність.

Суддя констатував відсутність на засіданні обвинуваченого Олега Пулатова, а також те, що він знав про висунуті йому звинувачення і початок судового процесу - отже свідомо вирішив не з'являтися в суді. Його інтереси в процесі представлятимуть двоє нідерландських адвокатів, повноваження яких були підтверджені судом.

Зазначимо, судові слухання у справі про катастрофу MH17 на Донбасі цього тижня будуть проходити щодня з 10:00 до 18:00 за Амстердамом.

Додамо, у Нідерландах розпочалось перше судове засідання щодо підозрюваних у справі збиття літака рейсу МН17.

Очікується, що слухання будуть проходити з 9 по 13 березня, з 23 по 27 березня, з 8 червня по 3 липня, з 31 серпня по 13 листопада і з 1 лютого по 26 березня 2021 року. Разом з тим, не виключено, що засідання можуть скасовуватися або переноситися.

Нагадаємо, українська делегація на суді представлена заступником генпрокурора Гюндузом Мамедовим, одним із заступників голови СБУ, послом України в Нідерландах Всеволодим Ченцовим та заступником директора департаменту МЗС України з міжнародним правом Оксаною Золотарьовою.