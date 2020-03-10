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Суд за МН17: підозрюваний обзавівся адвокатами для отримання легального доступу до справи

Новини » Політика     10.03.2020 - 09:28
Суд за МН17: підозрюваний обзавівся адвокатами для отримання легального доступу до справи
Фото: катастрофа MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Адвокати підозрюваного у справі МН17 можуть маніпулювати отриманою інформацією

Підозрюваний у справі МН17 Олег "Гюрза" Пулатов обзавівся адвокатами для того, що отримати легальний доступ до всіх матеріалів справи, і потім мати можливість маніпулювати отриманою інформацією. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Час справедливості: як почався суд по катастрофі рейсу MH17 над Донбасом".

Зазначимо, цілком очікувано, ніхто з підозрюваних в нідерландський суд не приїхав. Але і тотального ігнорування процесу, на подив, теж не було. Олег "Гюрза" Пулатов обзавівся російськими та нідерландськими адвокатами, які будуть представляти його інтереси.

Як говорить співрозмовник РБК-Украина, добре знайомий з ходом розслідування, це росіянам знадобилося для того, щоб отримати легальний доступ до всіх матеріалів справи, і потім мати можливість маніпулювати отриманою інформацією.

Нагадаємо, у прокуратурі Нідерландів заявили, що десятки людей грали певну роль у перевезенні та встановленні "Бука", яким був збитий літак рейсу МН17.

Також Україна впевнена, що в ході судового процесу у справі про катастрофу MH17 на Донбасі з'являться нові підозрювані.

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