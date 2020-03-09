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Відсутність обвинувачених не завадить винести вирок по МН17, - прокурор

Новини » Суспільство     09.03.2020 - 15:36
Відсутність обвинувачених не завадить винести вирок по МН17, - прокурор
Фото: суд у справі МН17 (twitter.com/EvaHartog)

Прокурор заявив, що фізична відсутність обвинувачених не завадить встановити правду У справі МН17

Фізична відсутність обвинувачених в залі суду або їх відмову брати участь в судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок. Про це в своєму виступі заявив нідерландський прокурор Вард Фердінандуссе.

"Те, що обвинувачені, можливо не понесуть реального покарання у разі визнання винними - не привід відмовлятися від суду. Встановити всю правду в цій справі - не менш важливо, ніж притягти до відповідальності. Тим більше, недоторканний сьогодні може постати перед судом завтра", - сказав прокурор.

Нагадаємо, головуючий суддя у справі МН17 Хендрік Стейнхаюс заявив, що жоден з обвинувачених не з'явився в суд. Суддя Стейнхаюс оголосив, що в разі, якщо обвинувачені не прибудуть до суду, тоді процес буде проходити in absentia, тобто в їх відсутність.

Підозрюваними у справі проходять Сергій Дубинський, Ігор Гиркин і Олег Пулатов, а також громадянин України Леонід Харченко. Як зазначається, будуть присутні тільки адвокати підполковника ВДВ Олега Пулатова.

Судові слухання у справі про катастрофу MH17 на Донбасі на цьому тижні будуть проходити щодня з 10:00 до 18:00 по Амстердаму.

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