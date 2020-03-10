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В Нидерландах стартовал второй день судебного заседания по делу MH17

Новости » Общество     10.03.2020 - 12:21
В Нидерландах стартовал второй день судебного заседания по делу MH17
Фото: катастрофа MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Сегодня стороны обвинения и защиты смогут подробнее рассказать о текущем состоянии расследования

Стартовал второй день судебного заседания в Гаагском окружном суде в деле о катастрофе пассажирского самолета MH17. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Сегодня стороны обвинения и защиты смогут подробнее рассказать о текущем состоянии расследования.

РБК-Украина писало, что вчера был первый день судебного заседания.

Ранее нидерландский прокурор Вард Фердинандуссе заявил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

Председательствующий судья по делу МН17 Хендрик Стейнхаюс заявил, что ни один из обвиняемых не явился в суд. Судья Стейнхаюс объявил, что в случае, если обвиняемые не прибудут в суд, тогда процесс будет проходить in absentia, то есть в их отсутствие. Подозреваемыми по делу проходят Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Украинская делегация на суде представлена заместителем генпрокурора Гюндузом Мамедовым, одним из заместителей главы СБУ, послом Украины в Нидерландах Всеволодим Ченцовым и заместителем директора департамента МИД Украины с международным правом Оксаной Золотаревой.

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