В Нидерландах рассчитывают на "рождественский подарок" для Украины: о чем речь

Евросоюз может предоставить Украине "рождественский подарок", если согласиться на "репарационный кредит" за счет замороженных российских активов.
Как передает РБК-Украина, об этом на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вил.
Он отметил, что Нидерланды поддерживают идею использовать замороженные активы для предоставления Украине кредита. Такие деньги крайне необходимы для облегчения нагрузки на украинский бюджет, и "репарационный кредит" идеально подходит для такой цели. Сейчас Евросоюзу необходимо рассмотреть юридические и финансовые вопросы.
"Но, учитывая все, что еще нужно проработать, я надеюсь, что мы сможем достичь соглашения по этому вопросу. Будет ли это до Рождества - я люблю рождественские подарки, поэтому надеюсь, что да", - добавил он.
Напомним, в Евросоюзе продолжают обсуждать методы использования замороженных российских активов для помощи Украине. В частности, ЕС рассматривает так называемый "репарационный кредит".
Премьер Дании Метте Фредериксен подчеркивала, что решение по "репарационному кредиту" должно быть принято до Рождества.
В интервью РБК-Украина глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа рассказала, что план Еврокомиссии предусматривает фактическую передачу российских активов Украине.
Пока что не все европейские страны согласны с такой инициативой. В частности, ее блокирует Бельгия. По информации Politico, на этом фоне в ЕС начали искать "план Б".