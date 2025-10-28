В Нидерландах рассчитывают на "рождественский подарок" для Украины: о чем речь

Он отметил, что Нидерланды поддерживают идею использовать замороженные активы для предоставления Украине кредита. Такие деньги крайне необходимы для облегчения нагрузки на украинский бюджет, и "репарационный кредит" идеально подходит для такой цели. Сейчас Евросоюзу необходимо рассмотреть юридические и финансовые вопросы.



Ван Вил обратил внимание, что Бельгия, на счетах которой находится наибольшая часть замороженных активов РФ, хочет получить гарантии, что Запад будет действовать коллективно. Для этого необходимо заручиться поддержкой не только Европы, но и "Большой семерки".

"Но, учитывая все, что еще нужно проработать, я надеюсь, что мы сможем достичь соглашения по этому вопросу. Будет ли это до Рождества - я люблю рождественские подарки, поэтому надеюсь, что да", - добавил он.