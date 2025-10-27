ЕС ищет "план Б" после блокирования Бельгией репарационного кредита Украине, - Politico

Европейский Союз может быть вынужден привлечь десятки миллиардов евро в виде общего долга, если Бельгия не согласится разблокировать механизм так называемого "репарационного кредита" Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По оценкам источников издания, без новой финансовой помощи Украина может столкнуться со значительными трудностями уже в конце первого квартала 2026 года.

Бельгия получила юридическое предложение Еврокомиссии по использованию российских активов только утром 23 октября - непосредственно перед саммитом Евросоюза. Большинство этих средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear, поэтому правительство страны проявляет осторожность из-за возможных финансовых рисков.

Как отмечает Politico, в таких условиях премьер-министр Барт де Вевер не стал спешить с принятием решения.

После того, как Бельгия не сняла свое предостережение, несколько лидеров ЕС начали обсуждать возможность выпуска общего долга для финансирования Украины. Впрочем, источники издания отмечают, что этот вопрос пока не имеет широкой поддержки, учитывая высокие уровни задолженности большинства стран Евросоюза.

Большинство государств-членов считают использование замороженных активов РФ лучшим вариантом. По словам двух дипломатов, идея общего долга была озвучена скорее как "страшилка", чтобы подтолкнуть Бельгию к принятию решения.

"Какой смысл обсуждать альтернативные решения? [Репарационный заем] это единственное, что у нас есть. И мы должны быть честными в этом отношении", - отметил один из европейских дипломатов.

Кроме плана "Б" с общим долгом, в ЕС рассматривают и третий сценарий - прекращение финансовой поддержки Украины, однако его поддерживает только Венгрия.

Окончательное решение по механизму финансирования должны принять лидеры ЕС до 18 декабря.