У Нідерландах розраховують на "різдвяний подарунок" для України: про що йдеться

Він зазначив, що Нідерланди підтримують ідею використовувати заморожені активи для надання Україні кредиту. Такі гроші вкрай необхідні для полегшення навантаження на український бюджет, і "репараційний кредит" ідеально підходить для такої мети. Зараз Євросоюзу необхідно розглянути юридичні та фінансові питання.



Ван Віл звернув увагу, що Бельгія, на рахунках якої перебуває найбільша частина заморожених активів РФ, хоче отримати гарантії, що Захід діятиме колективно. Для цього необхідно заручитися підтримкою не тільки Європи, а й "Великої сімки".

"Але, враховуючи все, що ще потрібно опрацювати, я сподіваюся, що ми зможемо досягти угоди з цього питання. Чи буде це до Різдва - я люблю різдвяні подарунки, тому сподіваюся, що так", - додав він.