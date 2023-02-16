Ничего не указывает на Китай. Байден рассказал о расследовании воздушных шаров над США

По словам Байдена, разведка США пока еще оценивает инциденты с летающими над Соединенными Штатами воздушными шарами и ежедневно отчитывается о результатах расследования.

"Мы пока не знаем, что это были за объекты, но ничего сейчас не указывает на то, что они связаны с китайской шпионской программой или с программами других стран", – заявил американский президент.

Он рассказал, что сейчас разведка считает, что неизвестные воздушные объекты, скорее, связаны с частными компаниями или научными опытами.

"Я поручил исследовать этот феномен летательных объектов. Я четко заявляю, что нет никаких фактов, свидетельствующих о том, что количество таких объектов увеличилось", - подчеркнул Байден.