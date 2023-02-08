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В Китае отказались от телефонного разговора с США после сбития их воздушного шара

Новина українською →
США, Среда 08 февраля 2023 08:03
В Китае отказались от телефонного разговора с США после сбития их воздушного шара Фото: Китай отказался от разговора с США после сбивания воздушного шара GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Китай отклонил просьбу США о телефонном звонке после того, как те сбили их воздушный шар, летавший по территории Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

После сбития пули министр обороны США Ллойд Остин хотел позвонить своему китайскому коллеге Вэю Фэнхэ, чтобы "снизить напряженность" и попытаться "ответственно управлять отношениями Америки и Китая". Однако ему отказали в этом.

"Коммуникация между нашими вооруженными силами особенно важна в такие моменты. К сожалению, КНР отклонила наш запрос", - сообщили в американском минобороны.

Напомним, США у побережья Каролины сбили китайский воздушный шар, который считали пулей-шпионом.

Позже американские военные заявили, что ведут поиск остатков китайского разведывательного аэростата, сбитого в субботу ВВС США. Его хотят изучить на наличие шпионских технологий Китая.

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