В Китае отказались от телефонного разговора с США после сбития их воздушного шара

Китай отклонил просьбу США о телефонном звонке после того, как те сбили их воздушный шар, летавший по территории Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

После сбития пули министр обороны США Ллойд Остин хотел позвонить своему китайскому коллеге Вэю Фэнхэ, чтобы "снизить напряженность" и попытаться "ответственно управлять отношениями Америки и Китая". Однако ему отказали в этом.

"Коммуникация между нашими вооруженными силами особенно важна в такие моменты. К сожалению, КНР отклонила наш запрос", - сообщили в американском минобороны.