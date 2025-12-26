Трамп о мирном плане: у Зеленского ничего нет, пока я не одобрю

В частности, пишет издание, Трамп фактически сам себя назначил конечным "арбитром" любого мирного соглашения между Украиной и Россией. При этом он довольно странно высказался относительно 20-пунктного плана, который привезет Владимир Зеленский.

"У Зеленского ничего не будет, пока я не одобрю... Посмотрим, что у него будет", - заявил он журналистам.

Правда, Трамп моментально смягчил риторику, добавив, что надеется провести продуктивную встречу на этих выходных и поговорить с российским диктатором после этого.

"Я думаю, что с ним все будет хорошо. Я думаю, что с Путиным все будет хорошо", - заявил президент США.