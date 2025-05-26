Ночная атака в Одесской области: дроны РФ повредили дома, гаражи и газопровод (фото)

Российская армия в ночь на понедельник, 26 мая, дронами атаковала Одесскую область. Зафиксировано разрушение жилого дома и газопровода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

По данным ГСЧС, в результате попадания вражеских дронов возникли пожары и разрушения в частных домовладениях. В частности, в местах попаданий в Одесском районе произошло разрушение жилого дома на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием.

Также повреждены крыши жилых домов, надворная постройка, 2 гаража, 3 легковых автомобиля, забор и газовый трубопровод без последующего возгорания. По другому адресу произошло разрушение 2-х гаражей с последующим возгоранием. Во время ударов был уничтожен легковой автомобиль и поврежден жилой дом.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Фото: последствия атаки а Одесскую область в ночь на 26 мая (t.me/dsns_telegram)

Напомним, вчера вечером российские военные массированно атаковали Одессу ударными дронами "Шахед". В городе и области раздавались взрывы и работали силы противовоздушной обороны.