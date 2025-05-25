Враг запустил "Шахеды" по Украине: где угроза ударов

Российские военные снова запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей уже объявлена воздушная тревога, есть риск ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.

По состоянию на 22:35 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

В 23:07 объявлена воздушная тревога в Киевской области.

В 23:00 Воздушные силы сообщили о движении вражеских БпЛА:

В 22:53 зафиксированы новые группы дронов из Курской области на Сумскую область.

В 22:33 военные сообщили о движении группы БпЛА с Черного моря курсом на Николаевщину.

По состоянию на 22:21 российские "Шахеды" двигались:

Около 22:00 новые группы вражеских БпЛА заходили в воздушное пространство:

Позже приближение вражеских ударных дронов было обнаружено в районе Запорожья и Кривого Рога.

В 21:29 Воздушные Силы сообщили об активности вражеских ударных дронов в нескольких регионах Украины:

Атака на Украину

Заметим, что в ночь на 25 мая Россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак на Украину, выпустив сотни дронов и почти 70 ракет.

В частности во время атаки взрывы были зафиксированы в нескольких регионах страны - в частности в Киеве, Харькове, Конотопе, Сумах, Тернополе, Николаеве, Одессе, Чернигове и Запорожской области.

РБК-Украина в отдельном материале собрало все детали о комбинированной воздушной атаке РФ в ночь на 25 мая.

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