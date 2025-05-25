Враг запустил "Шахеды" по Украине: где угроза ударов
Российские военные снова запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей уже объявлена воздушная тревога, есть риск ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.
В 21:29 Воздушные Силы сообщили об активности вражеских ударных дронов в нескольких регионах Украины:
- в Запорожской области зафиксировано движение дронов с юго-востока в северном направлении,
- в восточной части Днепропетровской области дроны движутся на север и северо-запад,
- на севере Херсонской области зафиксировано движение дронов в северо-западном направлении,
- в восточных районах Харьковской области дроны направляются на север и юго-запад,
- в северной и центральной части Сумской области зафиксировано движение дронов в юго-западном направлении.
Позже приближение вражеских ударных дронов было обнаружено в районе Запорожья и Кривого Рога.
Около 22:00 новые группы вражеских БпЛА заходили в воздушное пространство:
- Запорожской области со временно оккупированных территорий региона;
- Харьковской области - со временно оккупированной Луганской области;
- Херсонской области - из оккупированных районов области;
- в Сумскую область - из Курской и Брянской областей РФ.
По состоянию на 22:21 российские "Шахеды" двигались:
- несколько групп на севере Сумской и Черниговской областей, курсом на юго-запад;
- в центре Харьковской, курсом на Полтавскую область;
- на юге Полтавской области, курсом на северо-запад;
- на севере Донецкой области, курсом на Харьковскую область;
- в центре Днепропетровской области, курсом на Днепр, Павлоград и Каменское;
- на севере Запорожской области, курсом на Днепропетровскую область;
- несколько групп на севере Херсонской области, курсом на Никополь и Николаев;
- новая группа с Черного моря, курсом на Одессу.
В 22:33 военные сообщили о движении группы БпЛА с Черного моря курсом на Николаевщину.
В 22:53 зафиксированы новые группы дронов из Курской области на Сумскую область.
В 23:00 Воздушные силы сообщили о движении вражеских БпЛА:
- на Чернигов с востока;
- на Сумы с востока;
- на Одессу с севера;
- на Днепр с востока;
- на Кременчуг с юга;
- на Черкассы с юга.
В 23:07 объявлена воздушная тревога в Киевской области.
По состоянию на 22:35 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Атака на Украину
Заметим, что в ночь на 25 мая Россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак на Украину, выпустив сотни дронов и почти 70 ракет.
В частности во время атаки взрывы были зафиксированы в нескольких регионах страны - в частности в Киеве, Харькове, Конотопе, Сумах, Тернополе, Николаеве, Одессе, Чернигове и Запорожской области.
РБК-Украина в отдельном материале собрало все детали о комбинированной воздушной атаке РФ в ночь на 25 мая.
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