В Одессе звучали взрывы на фоне атаки российских дронов

Российские военные массированно атаковали Одессу ударными дронами "Шахед". В городе и области звучали взрывы и работали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова и издание "Думская".

В Одессе и Одесской области объявлен отбой воздушной тревоги .

"Есть сбитие и есть прилеты", - написало издание.

"Опять слышны взрывы! Будьте в безопасных местах", - написал мэр.

В 23:20 Труханов сообщил о серии новых взрывов в городе.

Издание "Думская" сообщило о взрывах в городе из-за работы сил ПВО. С моря к городу приближается еще одна группа ударных дронов.

Он также призвал быть внимательными жителей Киевского района города и Хаджибейского района области.

"В городе слышен взрыв!", - написал городской голова в 23:12.

Массированные атаки России по Украине

Вечером в воскресенье, 25 мая, российские террористы снова массированно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед".

За последние двое суток Россия нанесла по Украине самые массированные ракетно-дроновые удары за весь период полномасштабной войны.

В ночь на 25 мая агрессор атаковал 13 областей. Россияне использовали десятки баллистических и крылатых ракет, а также около 300 беспилотников.

В результате атаки погибли 12 человек, среди них трое детей, ранения получили более 60 человек. Зафиксированы многочисленные повреждения и разрушения жилой и промышленной инфраструктуры.

В ночь на 24 мая, захватчики выпустили по Украине 250 ударных беспилотников и 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23. В результате удара пострадали 15 человек. Главной целью был Киев.

В Воздушных силах ВСУ не исключают повторных комбинированных ударов террористов по Украине.

Европейские страны осудили российские обстрелы и призвали усилить давление на Кремль.

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