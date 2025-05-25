"РФ смеется над США": как мир реагирует на ночной террор Украины

Представители европейских стран осудили атаку РФ на Украину, которая унесла жизни 12 человек. Они призвали усилить давления на Кремль.

РБК-Украина рассказывает, как мир реагирует на террористическую атаку России на Украину.

ЕС

Главный дипломат ЕС Кая Каллас в своем X (Twitter) написала, что атаки снова продемонстрировали, что Россия стремится нанести еще больше страданий и уничтожить Украину.

"Ужасно видеть детей среди невинных жертв, которые пострадали и погибли. Сегодня мои мысли с семьями погибших", - отметила Каллас.

Она призвала к "сильнейшему давлению" на Россию, чтобы остановить войну.

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос считает, что эскалация российских атак "вызывает тревогу", потому что последняя ночь была "одной из самых смертоносных" для Украины.

"Поскольку Россия усиливает свою жестокость, мы должны усилить нашу поддержку. Путь Украины в ЕС - это не далекая цель: это стратегический императив. Мы должны действовать соответственно", - написала она в X (Twitter).

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отметила, что Россия вторую ночь подряд массированно атаковала Украину ракетами и дронами. При этом сегодня атака происходила в День Киева.

"Россияне неустанно усиливают давление. Усиливают террор против гражданского населения. Атаки становятся все более интенсивными и частыми. Они смеются над миром!!! Они смеются над США и над любыми дипломатическими попытками достичь мира. Мир? Какой мир?" - отметила Матернова.

Дипломат возмутилась, что мир не реагирует на террор диктатора Путина и его провокации. Она призвала мир показать, что "мы имеем силу сопротивляться, вместе с Украиной".

"Как мир отреагирует на террор Путина и его явные провокации? На его издевательства над любыми переговорами о прекращении огня? Должен признаться, что я сам задаю себе этот вопрос. Путин явно преследует свою заявленную цель - убивать украинцев и заставить Украину подчиниться. К сожалению, единственный язык, который он понимает, - это язык силы", - написала посол в Facebook.

Литва

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал дать "сильный ответ" на ночной террор России. Он также назвал удар по Украине "проявлением чистой жестокости".

"Более 250 беспилотников "Шахед", 14 баллистических ракет и гибель невинных людей. Это было не просто нападение. Это был сигнал о безнаказанности... Больше военной поддержки и вооружения для Украины, жесткие санкции и изоляция России. Уступки не ведут к миру - они дают разрешение на продолжение агрессии", - отметил Будрис.

А бывший глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис напомнил, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц обещал передать Украине Taurus, а западные страны - жесткие санкции против РФ.

"Привет, извините, что беспокою, но не слышали ли вы что-то о Taurus и тех сокрушительных санкциях? Дайте знать, спасибо", - написал он в X (Twitter).

Молдова

Президент Молдовы Майя Санду осудила ночную массированную атаку России на Украину, отметив, что так не ведет себя страна, которая стремится к миру.

Президент Молдовы в своей заметке выразила поддержку Украине.

«367 беспилотников и ракет. По меньшей мере 12 погибших. Десятки раненых. Это не поведение страны, которая стремится к миру - это намеренная эскалация и жестокое нападение на невинных людей. Молдова поддерживает Украину. Мир должен ответить масштабной поддержкой Украины», - написала Санду в X.