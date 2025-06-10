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Ночная атака на Киев: РФ сильно повредила здание возле представительства Евросоюза

Киев, Вторник 10 июня 2025 17:58
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Ночная атака на Киев: РФ сильно повредила здание возле представительства Евросоюза Фото: Россия атаковала Киев дронами (x.com/kmathernova)
Автор: Иван Носальский

В результате атаки российских оккупантов на Киев в ночь на 10 июня было повреждено здание, которое находится рядом с представительством Евросоюза в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла ЕС в Украине Катарину Матернову в соцсети X.

"Сотни дронов и ракет. Еще одна бессонная ночь. Пожары по всему Киеву. Здание рядом с делегацией ЕС в Украине было серьезно повреждено", - написала Матернова.

Она добавила, что несмотря на атаку, украинцы идут на работу утром. России не удастся их сломить.

"Противовоздушная оборона спасает жизнь. Безграничная благодарность защитникам и спасателям", - подчеркнула посол.

Атака на Киев

Напомним, российские оккупанты в ночь на 10 июня использовали 315 ударных беспилотников и семь ракет для удара по Украине. Приоритетной целью врага был Киев.

Украинским защитникам удалось уничтожить 213 "Шахедов", 2 баллистические ракеты KN-23 и 5 крылатых ракет "Искандер-К".

Еще 64 вражеских беспилотника были локально потеряны в результате работы РЭБ.

В результате российского удара начался пожар в бывшем визовом центре Великобритании.

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