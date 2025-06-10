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Обстрел Киева: во время атаки произошел пожар в бывшем визовом центре Британии

Вторник 10 июня 2025 13:04
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Обстрел Киева: во время атаки произошел пожар в бывшем визовом центре Британии Фото: последствия обстрела Киева (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

В результате ночного обстрела в Киеве зафиксированы повреждения в восьми районах. В частности во время атаки произошел пожар в бывшем визовом центре Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко в эфире телемарафона.

По словам Ткаченко, по состоянию на сейчас зафиксировано более 40 локаций с повреждениями и падениями обломков сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет.

"Есть повреждения в 8 районах, еще несколько локаций сейчас изучаем. Больше всего пострадали Оболонский, Дарницкий и Шевченковский районы", - добавил он.

Глава КГГА добавил, что во время ликвидации последствий был привлечен специальный вертолет от Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). Больше всего он работал в Шевченковском районе, где пострадали девять локаций.

Бывший визовый центр

В частности во время обстрела пострадал визовый центр Великобритании. Спасатели уже ликвидировали в нем пожар.

Как пишет The Village Украина, в здании масштабные разрушения, вблизи него лежит выбитое стекло и оконные рамки. В частности обломки центра свисают на линиях электропередач.

Фото: последствия обстрела бывшего визового центра Британии (Telegraf)

По словам охранника бизнес-центра, во время атаки поблизости были три человека, но они успели спастись.

Обстрел Украины со стороны России

Этой ночью российские террористы прибегли к очередной массированной атаке против Украины. В общем враг применил 322 средства воздушного нападения, среди которых были:

  • 315 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы;
  • 2 баллистические ракеты KN-23 и 5 крылатых ракет "Искандер-К".

По состоянию на 9 утра, согласно данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), было обезврежено 284 цели.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, обстрел стал одной из самых масштабных атак на столицу за все время.

В том же числе во время атаки был поврежден Софийский собор.

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