Обстрел Киева: во время атаки произошел пожар в бывшем визовом центре Британии
В результате ночного обстрела в Киеве зафиксированы повреждения в восьми районах. В частности во время атаки произошел пожар в бывшем визовом центре Великобритании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко в эфире телемарафона.
По словам Ткаченко, по состоянию на сейчас зафиксировано более 40 локаций с повреждениями и падениями обломков сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет.
"Есть повреждения в 8 районах, еще несколько локаций сейчас изучаем. Больше всего пострадали Оболонский, Дарницкий и Шевченковский районы", - добавил он.
Глава КГГА добавил, что во время ликвидации последствий был привлечен специальный вертолет от Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). Больше всего он работал в Шевченковском районе, где пострадали девять локаций.
Бывший визовый центр
В частности во время обстрела пострадал визовый центр Великобритании. Спасатели уже ликвидировали в нем пожар.
Как пишет The Village Украина, в здании масштабные разрушения, вблизи него лежит выбитое стекло и оконные рамки. В частности обломки центра свисают на линиях электропередач.
Фото: последствия обстрела бывшего визового центра Британии (Telegraf)
По словам охранника бизнес-центра, во время атаки поблизости были три человека, но они успели спастись.
Обстрел Украины со стороны России
Этой ночью российские террористы прибегли к очередной массированной атаке против Украины. В общем враг применил 322 средства воздушного нападения, среди которых были:
- 315 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы;
- 2 баллистические ракеты KN-23 и 5 крылатых ракет "Искандер-К".
По состоянию на 9 утра, согласно данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), было обезврежено 284 цели.
Как отмечал президент Владимир Зеленский, обстрел стал одной из самых масштабных атак на столицу за все время.
В том же числе во время атаки был поврежден Софийский собор.
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