Нічна атака на Київ: РФ сильно пошкодила будівлю біля представництва Євросоюзу
Внаслідок атаки російських окупантів на Київ у ніч на 10 червня було пошкоджено будівлю, яка розташована поруч із представництвом Євросоюзу в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла ЄС в Україні Катаріну Матернову в соцмережі X.
"Сотні дронів і ракет. Ще одна безсонна ніч. Пожежі по всьому Києву. Будівля поруч із делегацією ЄС в Україні була серйозно пошкоджена", - написала Матернова.
Вона додала, що незважаючи на атаку, українці йдуть на роботу вранці. Росії не вдасться їх зламати.
"Протиповітряна оборона рятує життя. Безмежна подяка захисникам і рятувальникам", - наголосила посол.
Атака на Київ
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 10 червня використали 315 ударних безпілотників і сім ракет для удару по Україні. Пріоритетною метою ворога був Київ.
Українським захисникам вдалося знищити 213 "Шахедів", 2 балістичні ракети KN-23 та 5 крилатих ракет "Іскандер-К".
Ще 64 ворожі безпілотники були локально втрачені внаслідок роботи РЕБ.
Унаслідок російського удару почалася пожежа в колишньому візовому центрі Великої Британії.
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