ua en ru
Вт, 10 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Нічна атака на Київ: РФ сильно пошкодила будівлю біля представництва Євросоюзу

Київ, Вівторок 10 червня 2025 17:58
UA EN RU
Нічна атака на Київ: РФ сильно пошкодила будівлю біля представництва Євросоюзу Фото: Росія атакувала Київ дронами (x.com/kmathernova)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок атаки російських окупантів на Київ у ніч на 10 червня було пошкоджено будівлю, яка розташована поруч із представництвом Євросоюзу в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла ЄС в Україні Катаріну Матернову в соцмережі X.

"Сотні дронів і ракет. Ще одна безсонна ніч. Пожежі по всьому Києву. Будівля поруч із делегацією ЄС в Україні була серйозно пошкоджена", - написала Матернова.

Вона додала, що незважаючи на атаку, українці йдуть на роботу вранці. Росії не вдасться їх зламати.

"Протиповітряна оборона рятує життя. Безмежна подяка захисникам і рятувальникам", - наголосила посол.

Атака на Київ

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 10 червня використали 315 ударних безпілотників і сім ракет для удару по Україні. Пріоритетною метою ворога був Київ.

Українським захисникам вдалося знищити 213 "Шахедів", 2 балістичні ракети KN-23 та 5 крилатих ракет "Іскандер-К".

Ще 64 ворожі безпілотники були локально втрачені внаслідок роботи РЕБ.

Унаслідок російського удару почалася пожежа в колишньому візовому центрі Великої Британії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні Атака дронів
NEWS
Київ у диму, пожежі гасить гелікоптер: репортаж РБК-Україна після масованого нальоту дронів
Київ у диму, пожежі гасить гелікоптер: репортаж РБК-Україна після масованого нальоту дронів
DAILY
За кордон виїжджають не лише 17-річні хлопці, а й дівчата: інтерв'ю з освітнім омбудсменом
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна За кордон виїжджають не лише 17-річні хлопці, а й дівчата: інтерв'ю з освітнім омбудсменом