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Ночная атака на Киев: количество пострадавших возросло до 55

Вторник 17 июня 2025 08:26
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Ночная атака на Киев: количество пострадавших возросло до 55 Фото: последствия обстрела Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве растет количество пострадавших в результате обстрела в ночь на 17 июня. По состоянию на сейчас известно о 55 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Киева Виталия Кличко.

По словам Кличко, более 40 человек были доставлены в медучреждения Киева.

Точной информации о погибших пока нет. Спасатели продолжают работать на местах.

Фото: последствия обстрела Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)

"В Соломенском районе, в частности, разбирают завалы в жилом доме, где обвалился целый подъезд. Предварительно, по информации спасателей и полиции, погибших 14", - пишет городской голова.

Для помощи пострадавшим в Соломенском и Дарницком районах были развернуты штабы.

Обстрел Киева в ночь на 17 июня

Этой ночью враг прибегнул к массированной атаке дронами и ракетами против Киева. Во время обстрела последствия фиксировали на 12 локациях, но позже глава Министерства внутренних дел (МВД) Игорь Клименко заявил о 27 локациях. В частности оккупанты ударили баллистикой по девятиэтажке в Соломенском районе.

Также во время атаки в Киеве исчезал свет в двух районах. По словам Кличко, это произошло в результате срабатывания автоматики.

В частности городской голова подтвердил, что во время налета на Киев умер гражданин США.

Подробнее об ударе по Киеву можно узнать в материале РБК-Украина.

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