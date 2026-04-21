Ночная атака дронов на Сумы повредила жилые дома и больницу
В ночь на 21 апреля российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по областному центру Сумы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОГА Олега Григорова и городского мэра Артема Кобзаря.
Масштаб атаки
По данным и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря, в Заречном районе города зафиксировано более 5 попаданий БПЛА.
Враг атаковал жилой сектор: повреждены многоэтажки, выбиты окна, горят гражданские машины. Один из дронов попал в крышу лечебного учреждения.
Председатель Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко обнародовал фото последствий атаки.
Фото: на месте попадания поднялся пожар (https://t.me/serhii_kryvosheienko)
Информация о пострадавших и другие последствия сейчас уточняются. На местах работают экстренные службы.
Пострадавшие
По предварительным данным, травмированы 4 человека, среди которых - 17-летний ребенок. Он вместе с двумя мужчинами госпитализирован в больницу. Еще одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.
Врачи продолжают оказывать медицинскую помощь. У пострадавших в основном диагностируют острую реакцию на стресс. Информация уточняется.
Напомним, накануне, 20 апреля, в ВСУ назвали точное расстояние от врага до Сум. По данным военных, российские захватчики находятся далеко от областного центра, хотя им удалось захватить несколько населенных пунктов непосредственно на границе Сумской области.
Представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов отмечал, что оккупанты усилили наступление на Сумском направлении и пытаются расширить зоны контроля вблизи границы.
Тем временем на Курском направлении россияне попытались прорваться через газовую трубу, использовав нестандартный путь и скоростную технику для проникновения в тыл украинских позиций, однако столкнулись с подготовленной обороной.