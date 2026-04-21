Ночная атака дронов на Сумы повредила жилые дома и больницу

В ночь на 21 апреля российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по областному центру Сумы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОГА Олега Григорова и городского мэра Артема Кобзаря .

Масштаб атаки

По данным и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря, в Заречном районе города зафиксировано более 5 попаданий БПЛА.

Враг атаковал жилой сектор: повреждены многоэтажки, выбиты окна, горят гражданские машины. Один из дронов попал в крышу лечебного учреждения.

Председатель Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко обнародовал фото последствий атаки.

Фото: на месте попадания поднялся пожар (https://t.me/serhii_kryvosheienko)

Информация о пострадавших и другие последствия сейчас уточняются. На местах работают экстренные службы.

Пострадавшие

По предварительным данным, травмированы 4 человека, среди которых - 17-летний ребенок. Он вместе с двумя мужчинами госпитализирован в больницу. Еще одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.

Врачи продолжают оказывать медицинскую помощь. У пострадавших в основном диагностируют острую реакцию на стресс. Информация уточняется.