В ВСУ назвали точное расстояние от врага до Сум
Российские захватчики находятся далеко от Сум. Врагу удалось захватили несколько населенных пунктов непосредственно на границе Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку объединенных сил в Telegram.
Как пояснили в Группировке, в результате многомесячных попыток россиян зайти вглубь украинской территории на Сумщине им удалось занять несколько поселков непосредственно на границе, как Грабовское и Миропольское.
"Таким образом, пограничная зона контроля оккупантов имеет глубину до 3-4 км, тогда как до города Сумы - более 35 километров", - говорится в сообщении.
Военные призвали учитывать эти данные при оценках перспектив "окружения города с востока".
Также в Группировке отметили, что все попытки врага инфильтроваться на территорию Украины предупреждаются и вовремя останавливаются.
"Оккупанты не будут иметь успеха, и свои "мечты" о каких-либо "охватах" и "окружении" пусть оставляют при себе", - добавили военные.
Продвижение врага на Сумщине
Напомним, с января распространялась информация, что российские захватчики наращивают военное присутствие в Сумской области. Захватчики ежемесячно увеличивают численность своей группировки.
Недавно представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявлял, что российские войска усилили наступление на Сумском направлении и пытаются расширить зоны контроля вблизи границы.
19 апреля мониторинговый проект DeepState сообщил, что оккупанты продвинулись возле населенных пунктов Проходы и Таратутино Краснопольской поселковой общины Сумского района.
Уже сегодня по сети распространялась информация о том, что Сумы могут оказаться в полуокружении. В частности, журналистка ТСН Юлия Кириенко написала, что там начались активные штурмы и это "худшая ситуация".
В ответ Трегубов заявил, что утверждения о якобы угрозе полузатопления Сум не соответствуют действительности - ни на местности, ни по данным карт.