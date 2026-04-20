Война в Украине

В ВСУ назвали точное расстояние от врага до Сум

14:57 20.04.2026 Пн
Украинские военные развенчали миф об окружении Сум
aimg Ирина Глухова
Фото: в ВСУ назвали точное расстояние от врага до Сум (Getty Images)

Российские захватчики находятся далеко от Сум. Врагу удалось захватили несколько населенных пунктов непосредственно на границе Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку объединенных сил в Telegram.

Читайте также: Есть ли риск окружения Сум? ВСУ сделали важное заявление на фоне слухов в сети

Как пояснили в Группировке, в результате многомесячных попыток россиян зайти вглубь украинской территории на Сумщине им удалось занять несколько поселков непосредственно на границе, как Грабовское и Миропольское.

"Таким образом, пограничная зона контроля оккупантов имеет глубину до 3-4 км, тогда как до города Сумы - более 35 километров", - говорится в сообщении.

Военные призвали учитывать эти данные при оценках перспектив "окружения города с востока".

Также в Группировке отметили, что все попытки врага инфильтроваться на территорию Украины предупреждаются и вовремя останавливаются.

"Оккупанты не будут иметь успеха, и свои "мечты" о каких-либо "охватах" и "окружении" пусть оставляют при себе", - добавили военные.

Продвижение врага на Сумщине

Напомним, с января распространялась информация, что российские захватчики наращивают военное присутствие в Сумской области. Захватчики ежемесячно увеличивают численность своей группировки.

Недавно представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявлял, что российские войска усилили наступление на Сумском направлении и пытаются расширить зоны контроля вблизи границы.

19 апреля мониторинговый проект DeepState сообщил, что оккупанты продвинулись возле населенных пунктов Проходы и Таратутино Краснопольской поселковой общины Сумского района.

Уже сегодня по сети распространялась информация о том, что Сумы могут оказаться в полуокружении. В частности, журналистка ТСН Юлия Кириенко написала, что там начались активные штурмы и это "худшая ситуация".

В ответ Трегубов заявил, что утверждения о якобы угрозе полузатопления Сум не соответствуют действительности - ни на местности, ни по данным карт.

В Одессе в автомобиле нашли мертвым депутата горсовета
В Одессе в автомобиле нашли мертвым депутата горсовета
Аналитика
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию