В ВСУ назвали точное расстояние от врага до Сум

Российские захватчики находятся далеко от Сум. Врагу удалось захватили несколько населенных пунктов непосредственно на границе Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку объединенных сил в Telegram .

Как пояснили в Группировке, в результате многомесячных попыток россиян зайти вглубь украинской территории на Сумщине им удалось занять несколько поселков непосредственно на границе, как Грабовское и Миропольское.

"Таким образом, пограничная зона контроля оккупантов имеет глубину до 3-4 км, тогда как до города Сумы - более 35 километров", - говорится в сообщении.

Военные призвали учитывать эти данные при оценках перспектив "окружения города с востока".

Также в Группировке отметили, что все попытки врага инфильтроваться на территорию Украины предупреждаются и вовремя останавливаются.

"Оккупанты не будут иметь успеха, и свои "мечты" о каких-либо "охватах" и "окружении" пусть оставляют при себе", - добавили военные.