Ночная атака дронов россиян: в ВСУ отчитались о работе ПВО
Российские войска в ночь на 11 сентября атаковали территорию Украины 66 беспилотниками различных типов. Подавляющее количество дронов уничтожили силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 11 сентября противник атаковал 66 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, более 50 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.
Сообщается, что воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 62 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны. Также зафиксировано попадание 4 ударных дронов на 3 локациях.
Удар РФ по Украине 11 сентября
Российские войска вчера вечером, 11 сентября, запустили дроны по Украине, воздушная тревога раздавалась преимущественно в северных и восточных регионах.
Впоследствии стало известно, что в ночь на 11 сентября около 01:00 в Сумах прогремели взрывы. В Сумской ОГА сообщили об атаке ударных дронов на Заречный район города.
Беспилотники ударили по жилому сектору и по зданию учебного заведения, на месте попадания вспыхнул пожар. Также в ГСЧС показали кадры последствий вражеского удара по областному центру.