Ночная атака дронов россиян: в ВСУ отчитались о работе ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 11 сентября противник атаковал 66 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, более 50 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 62 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны. Также зафиксировано попадание 4 ударных дронов на 3 локациях.