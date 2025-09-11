ua en ru
Чт, 11 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Сумах и Чернигове прогремели взрывы

Четверг 11 сентября 2025 01:21
UA EN RU
В Сумах и Чернигове прогремели взрывы Фото: военные фиксировали вражеские дроны (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 10 на 11 сентября в Сумах и Чернигове прогремели взрывы. В обоих городах продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини".

"В Сумах был слышен взрыв, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 01:00.

Через небольшой промежуток времени издание проинформировало, что в Сумах был слышен повторный взрыв. Кроме того, в 01:09 взрывы прогремели в Чернигове.

Вероятной причиной взрывов является атака дронов. В частности, по состоянию на 21:48 Воздушные силы ВСУ зафиксировали группу дронов над Черниговом, а в 01:16 по меньшей мере один беспилотник мимо Хотинь в направлении Сум.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:21 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

В Сумах и Чернигове прогремели взрывы

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернигов Сумы Война в Украине
Новости
Два топ-силовика Путина получили подозрения за участие в разгоне Майдана
Два топ-силовика Путина получили подозрения за участие в разгоне Майдана
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России