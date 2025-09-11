В ночь с 10 на 11 сентября в Сумах и Чернигове прогремели взрывы. В обоих городах продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини".

"В Сумах был слышен взрыв, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 01:00.

Через небольшой промежуток времени издание проинформировало, что в Сумах был слышен повторный взрыв. Кроме того, в 01:09 взрывы прогремели в Чернигове.

Вероятной причиной взрывов является атака дронов. В частности, по состоянию на 21:48 Воздушные силы ВСУ зафиксировали группу дронов над Черниговом, а в 01:16 по меньшей мере один беспилотник мимо Хотинь в направлении Сум.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:21 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях.