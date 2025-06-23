Ночь, чтобы узнать судьбу: 10 способов гадания на Ивана Купала

Купальская ночь издавна считалась волшебной и мистической. Именно в это время девушки обращались к силам природы, чтобы узнать о своем суженом или заглянуть в будущее.

РБК-Украина рассказывает о десяти самых распространенных способах гадать на Ивана Купала, которые бытовали в украинской традиции.

Гадание на зеркале

Для этого действа необходима тишина, темная комната, зеркало и зажженная свеча. Свечу ставят так, чтобы ее пламя отражалось в зеркале. Девушка внимательно всматривается в отражение и ждет, пока оно начнет темнеть.

Считается, что в этот момент должен появиться образ суженого - он якобы подойдет сзади. Главное - не отводить взгляд и не оборачиваться.

Гадание на кругах по воде

В широкую миску наливают воду и ждут захода солнца. Шепотом загадывают желание и бросают в воду небольшой камешек.

Если на воде появится четное количество кругов - желание сбудется. Нечетное количество - означает, что задуманное не осуществится. Это простое, но символическое гадание особенно популярно среди молодежи.

Гадание на расческе

Перед сном девушка кладет расческу под подушку, не используя ее для расчесывания. Произносит слова: "Суженый-ряженый, приди и причеши мои косы".

После этого ложится спать с надеждой увидеть будущего жениха во сне. Во сне тот должен подойти и расчесать волосы. Такой образ считался вещим знаком.

Гадание на ромашках

Берут две свежие ромашки и осторожно ставят в воду. Один цветок символизирует девушку, другой - парня. Если цветы плывут рядом - пара будет счастливой. Если отдаляются друг от друга - пару ждет разлука.

Гадание на веночке

Девушки плетут веночки из полевых цветов, а затем опускают их в реку или озеро. Если венок плывет далеко - желание исполнится. Если быстро прибьется к берегу - не суждено.

Веночки также могли указать, где находится суженый. Были случаи, когда парни намеренно ловили веночки девушек.

Купальский венок - еще один способ гадания (фото: Getty)

Гадание на воске

Ломают церковную свечу, топят воск над огнем и выливают в холодную воду. По застывшей фигуре гадают, держа ее у огня и рассматривая тень.

Сердце - к любви, кольцо - к свадьбе, волны - к осуществлению желания. Фигуры могут иметь и другие значения: цветок - новое знакомство, флаг - неожиданный гость. Главное - доверять своим ощущениям во время толкования.

Гадание на кольце

Берут свое любимое кольцо и опускают его в стакан с водой. Смотрят сквозь воду в центр кольца. В его глубине должен появиться образ суженого. Гадание требует тишины, концентрации и воображения.

Гадание на луковицах

На нескольких луковицах пишут мужские имена. Опускают их в воду на ночь купальской ночи. Та луковица, которая прорастет первой, указывает на имя будущего мужа. В древности этот способ гадания использовали даже старшие женщины.

Гадание на картах

В ночь перед полнолунием из колоды достают четыре валета и четыре туза. Карты кладут под подушку и перед сном произносят: "Мой суженый, судьбой дарованный, утром в дверь постучи, имя свое подскажи".

Если утром постучит мужчина - он может стать будущим мужем. Если женщина - замужество будет нескоро. Если же никто не постучит - время еще не пришло.

Гадание на вещий сон

Купальская ночь считается магической - сны в это время могут быть пророческими. Чтобы увидеть вещий сон, собирают семь разных цветов и кладут их под подушку.

Перед сном стоит подумать о суженом или загадать важный вопрос. Если удастся запомнить сон - он может нести подсказку. Такие сны часто толковали вместе с подругами уже утром.