Купальская ночь раньше была совсем другой: 7 обрядов, о которых все забыли

Праздник Ивана Купала давно стал символом лета, огня и романтики. Но современное празднование - лишь тень того, что было когда-то. Большинство обрядов, которые имели глубокий смысл и магическое значение, уже давно забыты.

Какие были когда-то традиции Купальской ночи и почему все о них давно забыли, рассказывает РБК-Украина.

Кто такой Купала и почему эта ночь была особенной

Ивана Купала - это дохристианский праздник летнего солнцестояния, позже адаптированный к христианскому календарю.

Это была ночь очищения, огня, воды, магии и любви. Люди верили, что именно в эту ночь открывается доступ к тайным знаниям и меняется связь между миром людей и духов.

Сейчас Ивана Купала празднуют по новому календарю и оно приходится на 23-24 июня. Именно эта ночь и называется Купальской.

В древности этот праздник прославлял славянского бога Солнца - Даждьбога. После прихода христианства праздник стал отражать три стихии: огонь, воду и летние травы. Наши предки верили, что в Купальскую ночь можно как отогнать злых духов, так их и привлечь - благодаря купальским обрядам.

Главные атрибуты праздника - Купало и Марена. Марена в каждом регионе имела свое значение, некоторые считали ее русалкой, а некоторые - символом зимних холодов, голода и болезней.

На празднике обязательно присутствовали чучела Купалы - из ивы, цветов и бус, и Марены - из вишни, соломы и других листьев.

Забытые традиции Купальской ночи

Очищение пламенем и водой

Утром нужно было искупаться в реке или озере, чтобы очистить душу и тело от зла, исцелиться и иметь хорошее здоровье. Лучшее время - на рассвете. А вот после обеда считалось, что в воду заходить уже нельзя - "потому что водяной потянет на дно".

Дрова для костра готовили заранее, и это были не только обломки дерева, но и старые вещи, обувь, хлам и мусор. Чтобы все плохое и ненужное ушло вместе с огнем.

Люди не только прыгали через костер - они "пережигали" одежду больных людей для их выздоровления, инструменты и прогоняли сквозь огонь скот. Но все ритуалы с огнем проводили только после захода Солнца. Считалось, что обжечься может только плохой человек или с нечистой совестью.

До наших времен дошел обряд зажигания костра и гуляний вокруг. Молодежь также иногда прыгает через огонь. Кто выше прыгнет - тот будет самый счастливый, а еще прыгают парами - если не отпустят руки, то будут всегда вместе.

Еще одна традиция - пускать с холмов зажженное колесо, которое было символом солнца, его земным олицетворением.

Обряды с костром всегда были обязательными в Купальскую ночь (фото: Getty Images)

Ритуалы с папоротником

Искать цвет папоротника - это не сказка. Но делали это в полной тишине, босиком, с запретом оглядываться, потому что считалось, что духи будут отвлекать и пугать.

Цвет папоротника помогал получить дар прозрения будущего и способность понимать язык зверей и птиц, узнавать судьбу людей и исцелять больных. А еще - находить спрятанные сокровища.

Магическое приготовление пищи

В Купальскую ночь готовили кашу на 9 травах - ее должны были есть только женщины, чтобы очистить тело и дух. Часть блюда закапывали в землю "на урожай".

Заливка огня

После праздника костер должны были не тушить, а "залить" специальной водой, настоянной на травах. Этот обряд символизировал переход к зрелости, завершение юношеского огня.

Боевые игры между ребятами

К паре с девушками парни должны были "заслужить" право через соревнования, драки или прыжки. Это не был простой флирт, а инициация.

Запрет на сон

Спать в ночь Купала категорически запрещалось - считалось, что душа может "отсоединиться" и попасть в мир духов.

Проверка на чистоту рода

Эта традиция была тесно связана с более известной - плести веночки. Венок символизировал чистоту, целомудрие и готовность к замужеству. В него нужно было обязательно заплести 12 лекарственных трав.

Затем девушки пускали венки за водой, и если он плыл к большой воде и без препятствий - владелице пророчили хорошую судьбу. Если веночек утонул - это означало, что в роду были тяжелые грехи или злая энергия, и девушка должна была пройти "отбеливание" травами.

Если венок пристал к берегу и не двигался - рассчитывать девушке на свадьбу не стоит. Или она еще не нашла свою судьбу, или ее разлюбил любимый.

В некоторых регионах девушки плели два венка - для себя и своего возлюбленного. Такие венки пускали вместе и смотрели, сойдутся ли они. Если сходились - то суждено было паре быть вместе.

Плетение и пускание венков имело свое символическое значение (фото: ugcc/church)

Поиски ведьмы

В Купальскую ночь гадали, кто в селе ведьмачить. Над костром пряли молоко от коровы, у которой ведьма "отбирает". У ведьмы начинал пухнуть живот и она прибегала просить прощения.

А в других местностях набирали в узелок немного пепла от купальского костра, а ведьма должна была прийти и попросить отдать.

Что из этого осталось?

Сегодня мы видим лишь фрагменты: прыжки, венки, танцы. Но за этими ритуалами стоит глубокая символика - очищение, родовая память, баланс сил. Восстановление старых купальских традиций - это не только фольклор, а возвращение к корням, которых сейчас так не хватает.