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Ивана Купала - не праздник? Что говорят в ПЦУ и разрешены ли христианам "народные гуляния"

Пятница 20 июня 2025 10:44
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Ивана Купала - не праздник? Что говорят в ПЦУ и разрешены ли христианам "народные гуляния" "Купальские" ритуалы, связанные с водой, огнем и растениями - сугубо языческие (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Православной Церкви Украины неоднократно рассказывали, что у христиан нет и не было такого святого - "Ивана Купала". Поэтому и праздника такого в новоюлианском церковном календаре, которым руководствуется сейчас ПЦУ, также нет.

Подробнее о том, с каким важным церковным праздником совпадает Ивана Купала, на какой день приходится в этом году, а также как относится ПЦУ к так называемым "народным купальским гуляниям" и стоит ли верующим к ним приобщаться, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

С каким важным праздником совпадает Ивана Купала

Согласно информации пресс-службы ПЦУ, Ивана Купала "по прихоти истории" отмечаются наряду с важным христианским праздником - Рождеством честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

"Иоанн Креститель является одним из самых почитаемых святых, его памяти посвящены целых 7 праздничных дат в церковном календаре и он является единственным святым, чье земное рождение празднует Святая Церковь, кроме Спасителя и Его Пречистой Матери (других святых мы чтим в день их упокоения, то есть их рождения для вечности)", - рассказали украинцам.

Отмечается, что праздник Рождества Иоанна Предтечи, как и каждый церковный праздник, верующие люди отмечают в храмах, "с молитвой на устах".

Между тем Ивана Купала - языческий праздник, установленный в честь почитания божества под именем "Купало", которого разные исследователи характеризуют, как:

  • "божество продолжения рода";
  • "покровитель водоемов";
  • "языческий бог земных плодов" и т.д.

Наши предки праздновали и приносили жертву этому божеству в день летнего солнцестояния, когда день был самым длинным, а ночь - самой короткой в году.

"В момент расцвета природы, когда все вокруг развивается, зеленеет, цветет - тогда язычники устраивали магические обряды, чтобы почтить солнце как источник тепла, света и жизни, и задобрить божества, которые бы "помогли" сохранить будущие урожаи", - напомнили в ПЦУ.

Однако впоследствии Купало "стал" еще и Иваном - вероятнее всего, именно из-за влияния христианства (когда на ту же самую дату пришлось чествование великого пророка Иоанна Предтечи, который крестил Господа Иисуса Христа в водах Иордана).

"Иоанн Креститель крестил водой, поэтому и день называется Ивана Купала", - нередко именно так объясняют название праздника... На самом же деле Рождество Иоанна Предтечи и "Ивана Купала" - это два совершенно разных праздника", - отметили в пресс-службе Православной Церкви.

Когда Ивана Купала и Рождество Иоанна Предтечи в этом году

Раньше ПЦУ придерживалась юлианского церковного календаря, согласно которому праздник Ивана Купала приходился в ночь на 7 июля. В этот же день отмечали и Рождество Иоанна Предтечи.

Однако после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь дата сместилась на 13 дней раньше.

Следовательно, в этом году украинцы будут отмечать праздник Ивана Купала в ночь на 24 июня (с понедельника, 23 июня, - на вторник, 24 июня).

В то же время Рождество честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна приходится (согласно церковному календарю) на 24 июня 2025 года.

Ивана Купала - не праздник? Что говорят в ПЦУ и разрешены ли христианам &quot;народные гуляния&quot;Рождество Иоанна Предтечи по церковному календарю приходится на вторник, 24 июня (скриншот: pomisna.info)

Можно ли верующим приобщаться к "купальским гуляниям"

"Язычники поклонялись солнцу, поэтому неудивительно, что их массовые игрища и обряды "очищения" огнем и водой проходили в конце июня, в день летнего солнцестояния", - отметили в ПЦУ.

Считается, что отсюда и пошли "все соответствующие обрядовые действа", связанные с верованиями, что в этот день "солнце купается в воде", поэтому и вода, как и огонь, якобы имеет особую, "чудодейственную" силу.

"Поэтому "купальские" ритуалы, связанные с водой, огнем, растениями - являются чисто языческими и никакого отношения к почитанию пророка Иоанна не имеют", - подчеркнули в ПЦУ.

Отмечается, что в церковном уставе прямо не упоминается запрет на народные купальские гуляния, однако определенно не стоит приобщаться к:

  • гаданиям;
  • соромным игрищам;
  • прыжкам через огонь (как отголоску языческого "обряда очищения").

"Относительно участия верующих в "народных купальских гуляниях", то учитывая, что Церковь к ним не имеет отношения, считая их отголоском языческих обрядов... от таких "гуляний" следует воздерживаться", - отметили в ПЦУ.

Вместо этого богоугодными и духовно полезными для верующих будут:

  • молитвы;
  • добрые дела (в честь настоящего святого Иоанна - Господня Предтечи).

"Поэтому все, что вы делаете, делайте сознательно и ответственно, всегда помня, что вы - христиане", - подытожили в ПЦУ.

Напомним, ранее мы рассказывали о важнейших для верующих днях в течение летнего сезона 2025 года - какие церковные праздники украинцы будут отмечать в июне, июле и августе.

Читайте также, зачем украинцам нужен многодневный Петров пост, начавшийся 16 июня, какие ограничения он накладывает и когда заканчивается.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2025, пресс-служба Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.

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