"Очищение" огнем и водой? Когда праздновать Ивана Купала по новому календарю

Некоторые считают, что Ивана Купала и Рождество Иоанна Предтечи - один и тот же праздник. Однако в Православной Церкви Украины отмечают: у христиан нет и не было такого святого - "Ивана Купала".

Подробнее о происхождении праздника и на какой день он приходится в этом году, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что известно о происхождении праздника Ивана Купала

Согласно информации пресс-службы ПЦУ, название праздника Ивана Купала некоторые объясняют тем, будто "Иоанн Креститель крестил водой, поэтому и день так называется".

"На самом деле Рождество Иоанна Предтечи и Ивана Купала - это два совершенно разных праздника, христианский и языческий, которые по прихоти истории отмечаются рядом", - рассказали украинцам.

Известно, что Купало - название языческого божества, которого разные исследователи характеризуют, как:

"божество продолжения рода";

"покровитель водоемов";

"языческий бог земных плодов" и т.д.

Считается, что наши предки праздновали и приносили жертву этому божеству в день летнего солнцестояния.

"Язычники поклонялись солнцу, поэтому неудивительно, что их массовые игрища и обряды "очищения" огнем и водой проходили в конце июня, в день летнего солнцестояния", - отметили в ПЦУ.

При этом Купало "стал" еще и Иваном, вероятнее всего, именно из-за влияния христианства - когда на ту же дату пришлось чествование великого пророка Иоанна Предтечи, который крестил Господа Иисуса Христа в водах Иордана.

Когда отмечать Ивана Купала в 2025 году

Раньше, когда Церковь придерживалась юлианского календаря, праздник Ивана Купала приходился на 7 июля.

Однако после перехода ПЦУ на новоюлианский церковный календарь эта дата сместилась на 13 дней раньше.

Таким образом в этом году украинцы будут отмечать праздник Ивана Купала в ночь на 24 июня (с понедельника, 23 июня, - на вторник, 24 июня).

А Православная Церковь Украины 24 июня 2025 года будет отмечать Рождество честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Праздник Рождества Иоанна Предтечи приходится на вторник, 24 июня (скриншот: pomisna.info)

"Он родился за полгода до Рождества Спасителя, придя в этот мир, чтобы подготовить людей к пришествию на землю Христа, "обратить сердца родителей к детям, и непокорных - к мудрости праведников, чтобы приготовить Господу народ совершенный", - напомнили в ПЦУ.