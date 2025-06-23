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Ніч, щоб впізнати долю: 10 способів ворожіння на Івана Купала

Понеділок 23 червня 2025 07:38
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Ніч, щоб впізнати долю: 10 способів ворожіння на Івана Купала Як можна ворожити на Івана Купала (фото: Getty) 
Автор: Фелікс Коркін

Купальська ніч здавна вважалася чарівною і містичною. Саме в цей час дівчата зверталися до сил природи, щоб дізнатися про свого судженого чи зазирнути в майбутнє.

РБК-Україна розповідає про десять найпоширеніших способів ворожити на Івана Купала, які побутували в українській традиції.

Ворожіння на дзеркалі

Для цього дійства необхідна тиша, темна кімната, дзеркало та запалена свічка. Свічку ставлять так, щоб її полум’я відбивалося у дзеркалі. Дівчина уважно вдивляється у відображення і чекає, поки воно почне темніти.

Вважається, що в цей момент має з’явитися образ судженого - він нібито підійде ззаду. Головне - не відводити погляд і не обертатися.

Ворожіння на колах по воді

У широку миску наливають воду й чекають заходу сонця. Пошепки загадують бажання та кидають у воду невеликий камінчик.

Якщо на воді з’явиться парна кількість кіл - бажання збудеться. Непарна кількість - означає, що задумане не здійсниться. Це просте, але символічне ворожіння особливо популярне серед молоді.

Ворожіння на гребінці

Перед сном дівчина кладе гребінець під подушку, не використовуючи його для розчісування. Вимовляє слова: "Суджений-ряджений, прийди та причеши мої коси".

Після цього лягає спати з надією побачити майбутнього нареченого уві сні. Уві сні той має підійти й розчесати волосся. Такий образ вважався віщим знаком.

Ворожіння на ромашках

Беруть дві свіжі ромашки й обережно ставлять у воду. Одна квітка символізує дівчину, інша - хлопця. Якщо квіти пливуть поруч - пара буде щасливою. Якщо віддаляються одна від одної - на пару чекає розлука.

Ворожіння на віночку

Дівчата плетуть віночки з польових квітів, а потім опускають їх у річку чи озеро. Якщо вінок пливе далеко - бажання здійсниться. Якщо швидко приб’ється до берега - не судилося.

Віночки також могли вказати, де знаходиться суджений. Були випадки, коли хлопці навмисно ловили віночки дівчат.

Ніч, щоб впізнати долю: 10 способів ворожіння на Івана КупалаКупальський вінок - ще один спосіб ворожіння (фото: Getty)

Ворожіння на воску

Ламають церковну свічку, топлять віск над вогнем і виливають у холодну воду. Із застиглої фігури ворожать, тримаючи її біля вогню й розглядаючи тінь.

Серце - до кохання, кільце - до весілля, хвилі - до здійснення бажання. Фігури можуть мати й інші значення: квітка - нове знайомство, прапор - несподіваний гість. Головне - довіряти своїм відчуттям під час тлумачення.

Ворожіння на кільці

Беруть своє улюблене кільце й опускають його в склянку з водою. Дивляться крізь воду в центр кільця. У його глибині має з’явитися образ судженого. Ворожіння потребує тиші, концентрації та уяви.

Ворожіння на цибулинах

На кількох цибулинах пишуть чоловічі імена. Опускають їх у воду на ніч купальської ночі. Та цибулина, яка проросте першою, вказує на ім’я майбутнього чоловіка. У давнину цей спосіб ворожіння використовували навіть старші жінки.

Ворожіння на картах

У ніч перед повнею з колоди дістають чотири валети та чотири тузи. Карти кладуть під подушку й перед сном вимовляють: "Мій суджений, долею дарований, вранці в двері постукай, ім’я своє підкажи".

Якщо вранці постукає чоловік - він може стати майбутнім чоловіком. Якщо жінка - заміжжя буде нескоро. Якщо ж ніхто не постукає - час ще не настав.

Ворожіння на віщий сон

Купальська ніч вважається магічною - сни в цей час можуть бути пророчими. Щоб побачити віщий сон, збирають сім різних квітів і кладуть їх під подушку.

Перед сном варто подумати про судженого або загадати важливе питання. Якщо вдасться запам’ятати сон - він може нести підказку. Такі сни часто тлумачили разом із подругами вже зранку.

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Під час написання матеріалу використані джерела: матеріали сайтів "Етнохата", "Українські традиції", інформація з Вікіпедії.

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