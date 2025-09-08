РФ выпустила по Украине более сотни дронов, есть 26 попаданий: подробности атаки

Напомним, враг в ночь на 8 сентября атаковал дронами Киевскую область, в результате чего возникли перебои с электроснабжением. В сети писали, что под атакой оказалась Трипольская ТЭЦ.

Днем ранее россияне запустили по нашей стране рекордное количество дронов - 810 единиц. Силам ПВО удалось обезвредить 747 беспилотников.

Отметим, что в августе РФ возобновила обстрелы энергообъектов Украины. Глава Кремля Владимир Путин заявил, что такие атаки будут продолжаться.

В то же время президент Владимир Зеленский 1 сентября поручил секретарю СНБО Рустему Умерову скоординировать чиновников, областные администрации и энергокомпании для закупки систем ПВО малой и средней дальности.

Как сообщил Зеленский, главной целью закупок ПВО является именно сбивание дронов Shahed. Президент поручил отчитываться о поставках еженедельно.