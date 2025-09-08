РФ випустила по Україні понад сотню дронів, є 26 влучань: подробиці атаки

Серед майже півтори сотні безпілотників, які атакували Україну, 100 дронів - саме типу Shahed.

Пуски літальних апаратів здійснювались із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Чауда (ТОТ Криму).

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - написали в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08:30 ранку 8 вересня протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера" та безпілотників інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних дронів на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Відомо, що декілька ворожих безпілотників все ще знаходяться в повітрі.