РФ випустила по Україні понад сотню дронів, є 26 влучань: подробиці атаки

У ніч на 8 вересня противник атакував Україну 142-ма ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера" та дронами інших типів, серед яких 112 було збито Повітряними силами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Серед майже півтори сотні безпілотників, які атакували Україну, 100 дронів - саме типу Shahed.
Пуски літальних апаратів здійснювались із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Чауда (ТОТ Криму).
"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - написали в Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 08:30 ранку 8 вересня протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера" та безпілотників інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 26 ударних дронів на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 1 локації.
Відомо, що декілька ворожих безпілотників все ще знаходяться в повітрі.
Нагадаємо, ворог в ніч на 8 вересня атакував дронами Київську область, в результаті чого виникли перебої з електропостачанням. В мережі писали, що під атакою опинилася Трипільська ТЕЦ.
Днем раніше росіяни запустили по нашій країні рекордну кількість дронів - 810 одиниць. Силам ППО вдалося знешкодити 747 безпілотників.
Зазначимо, що в серпні РФ відновила обстріли енергооб'єктів України. Глава Кремля Володимир Путін заявив, що такі атаки триватимуть.
Водночас президент Володимир Зеленський 1 вересня доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову скоординувати чиновників, обласні адміністрації та енергокомпанії для закупівлі систем ППО малої та середньої дальності.
Як повідомив Зеленський, головною метою закупівель ППО є саме збиття дронів Shahed. Президент доручив звітувати про постачання щотижня.